Strage di Corinaldo, arrestati i giovani per l’omicidio al concerto di Sfera Ebbasta

Strage di Corinaldo, arrestati i giovani per l’omicidio al concerto di Sfera...

Svolta per la strage di Corinaldo, dove alcuni giovani sono stati arrestati con l’accusa di omicidio durante il concerto di Sfera Ebbasta. Ecco tutti gli aggiornamenti

La strage di Corinaldo della Lanterna Azzurra durante il concerto di Sfera Ebbasta ora ha una svolta con l’arresto di 7 persone.

La tragedia della Lanterna Azzurra

I ragazzi avrebbero solo voluto vedere il concerto di Sfera Ebbasta, invece si sono trovati coinvolti una vera e propria strage. Era la notte tra il 7 e l’8 dicembre dove morirono 6 persone – tra cui 5 giovani e una mamma di 39 anni.

Le indagini sono andate avanti per molti mesi, cercando di non escludere alcun passaggio e ora la svolta sul caso.

L’arresto di 7 persone per la strage

Sono state arrestati sette giovani – sei con l’accusa di omicidio – che formano la banda dello spray, dedita a furti nelle discoteche del Centro Nord.

I Carabinieri di Ancona hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per sette persone che risultano essere residenti nella provincia di Modena.

La loro accusa – oltre che per omicidio preterintenzionale – è di associazione a delinquere finalizzata a furti, lesioni personali e singoli episodi di rapine.

La diffusione dello spray al peperoncino durante il concerto di quella notte, ha portato alla morte di 5 ragazzini, un adulto e lesioni per 197 persone. Oltre a questo anche la struttura utilizzata non è stata ritenuta conforme e adeguata, per accogliere un evento di tale entità e affluenza di così tante persone.

La porta per l‘uscita di sicurezza è risultata essere inidonea allo scopo, gravità che si aggiunge altre altre numerose irregolarità.