Storie italiane, nota showgirl in lacrime: “Mio padre sta male”, il dramma

Storie Italiane, una nota showgirl scoppia in lacrime in studio: il dramma confessato ad Eleonora Daniele

Si è appena conclusa la prima settimana della nuova edizione di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele.

In questi giorni, la conduttrice ha accolto diversi personaggi noti del piccolo schermo che hanno parlato a cuore aperto della loro vita privata.

Storie Italiane, il dramma di Ramona Badescu

Nella prima puntata della nuova edizione di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha accolto nel suo studio Catherine Spaak. L’attrice, cantante, ballerina e conduttrice televisiva francese naturalizzata italiana è divenuta famosa in Italia tra gli anni ’60-’70.

La donna, oltre a ripercorrere i momenti più importanti della sua lunga carriera, ha parlato a cuore aperto del difficile momento che ha attraversato un po’ di mesi fa. L’attrice francese ha rivelato di aver avuto un’emorragia cerebrale, che le ha causato anche una perdita di memoria in merito all’accaduto.

Tra gli ospiti del primo appuntamento anche Ramona Badescu che ha confessato che sta vivendo un dramma a causa delle precarie condizioni di salute del padre.

Il racconto della showgirl

La showgirl, originaria della Romania, è cresciuta in una famiglia benestante e sin da subito dimostra la sua voglia di salire sul palco. All’età di 4 anni canta un brano scritto per lei da suo padre e successivamente si dedica alla recitazione. Ramona ha anche studiato, laureandosi poi in Economia e Commercio presso l’università della sua città natale. Dal 1990, lavora nel nostro Paese dove ha ottenuto successo come volto di numerose fiction e film.

L’attrice rumena ha voluto condividere il dramma che sta vivendo. A causa della pandemia da coronavirus, non può raggiungere suo padre che ha seri problemi di salute. Visibilmente emozionata, ha rivelato:

“Non ci sono voli, la Romania ha deciso di chiudere le frontiere per evitare i contagi. Tra pochi giorni sarà il compleanno di mio padre e io, per la prima volta, non sarò con lui. Mio padre sta male e mio fratello, che è medico, lo sta curando. È senza forze, mi fa male saperlo così“.

Le sue parole hanno colpito la padrona che inevitabilmente è scoppiata in lacrime insieme alla showgirl rumena. Ci auguriamo che presto possa riabbracciare il suo amato papà.