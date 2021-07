Stop al Cashback, niente rinnovo: mazzata anche per la Lotteria degli Scontrini

Dal 1 luglio è calato ufficialmente il sipario sul Cashback di Stato, quel programma di rimborsi statali, creato per incentivare i pagamenti con moneta elettronica.

Il cashback doveva aiutare nella lotta all’evasione fiscale, ma per ora non ci sarà la seconda fase dell’operazione, che sarebbe dovuta partire dal 1 luglio con durata fino al 31 dicembre.

Stop al Cashback e SuperCashback

A decidere lo stop all seconda fase del cashback la cabina di regia che si è avuta a Palazzo Chigi nei giorni scorsi, inoltre anche il tema dei rimborsi si starebbe complicando

Tuttavia come se non bastasse sembra che una nuova mazzata si stia avvicinando per gli amanti del Cashback. Sembra quasi inevitabile che dopo lo stop al rimborso spesa ed al Supercashback, sia quasi inevitabile che sia interrotta anche la Lotteria dei Scontrini.

Del blocco del Cashback e del SuperCashback gli italiani ne hanno avuto conferma tramite l’approvazione del nuovo decreto lavoro. Questo equivale a vedere i rimborsi del Cashback rischiare uno slittamento che nel caso relativo ai 1.500 euro del Super Cashback, il limite è stato spostato al 30 novembre 2021.

Questa condizione potrebbe condizionare anche i rimborsi relativi ai 150 euro, che dovrebbero arrivare entro 60 giorni direttamente sul conto corrente dichiarato all’inizio, durante la fase di iscrizione all’app.

Lotteria degli Scontrini

Tuttavia stando ad alcune indiscrezioni trapelate a breve gli italiani dovranno dire addio anche alla lotteria degli scontrini. Alla fine con questa “sospensione” e l’interruzione del rimborso spesa, il Governo potrà risparmiare fino a 1,75 miliardi di euro a semestre.

La sospensione, deriva dal piano di Mario Draghi atto ad interrompere i rimborsi governativi e alle relative iniziative pubbliche. Questo vale anche per la Lotteria degli scontrini. Ma in cosa consiste la Lotteria degli scontrini?

La Lotteria degli Scontrini, consiste in una sorta di estrazione gratuita i cui requisiti per NON partecipare sono:

gli acquisti di importo inferiore a un euro,

acquisti effettuati online,

gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Tuttavia la Lotteria degli Scontrini non ha ricevuto un gran numero di adesioni, spetterà a Mario Draghi decidere la sorte della Lotteria degli Scontrini che potrebbe essere sospeso.