Stefano De Martino si separa da Belen e lascia il tetto coniugale ‘E’ dura’: il triste sfogo del conduttore

Stefano De Martino si allontana da Belen Rodriguez e il suo piccolo Santiago. L’annuncio del conduttore sui social. Ecco perchè: ‘E’ dura’

Stefano De Martino è uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Ballerino, conduttore e Show man ha letteralmente conquistato i telespettatori italiani con la sua semplicità.

Nelle ultime ore ha scosso i fan sui social con un annuncio abbastanza singolare. Il presentatore di Stasera Tutto è possibile ha infatti comunicato che per un pò lascerà la casa dove convive insieme a Belen Rodriguez e il figlio Santiago.

Il duro sfogo. Scopriamo tutti i dettagli.

Stefano De Martino lascia il tetto coniugale

Una notizia inaspettata soprattutto dopo i numerosissimi video documentari sulla loro quarantena. Ma state tranquilli, fan della coppia nessuna crisi nell’aria. L’amore con Belen Rodriguez va a gonfie vele.

Ma allora cosa è accaduto? Stefano De Martino ha rivelato su Instagram di essersi trasferito da solo a Napoli in quanto presto riprenderà lo Show Comico di Made in Sud.

Un momento difficile per il conduttore Rai

Dopo l’annuncio Stefano De Martino ha voluto condividere il suo stato d’animo. Un momento sicuramente non semplice ne per lui ne per Belen e suo figlio, stare lontani in un momento come questo e trascorrere quel che resta della quarantena separati:

‘Io ho avuto la fortuna di passarla fino ad ora con la mia famiglia e, oggi più di ieri, mi rendo conto di quanto sia dura affrontarla da soli’

ha rivelato ai suoi fan, augurando che tutto possa finire quanto prima e ognuno possa ritornare a riabbracciare le persone care.

Poi conclude ringraziando altresì tutti per l’affetto e la fiducia dimostratogli in queste settimane raggiungendo alti picchi di share con le repliche di Stasera Tutto è possibile, dicendosi felice di fare a tutti della buona e sana compagnia in questo momento un pò angosciante, a causa del Coronavirus che ha messo l’italia in quarantena.