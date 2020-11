Stefano De Martino frecciatine alle ex su IG: ma Belen piange per...

Il noto ballerino e conduttore tv ha spiazzato tutti con le frasi inserite nella sua bio su Instagram, che sono un chiaro riferimento alle sue ex.

Delle parole che hanno spiazzato tutti i fan del conduttore napoletano. Stefano De Martino ha parlato ”indirettamente’ delle sue ex con una piccola bio che ha fatto subito il giro del web.

Le ex fidanzate famose di Stefano De Martino

Conosciamo tutti Stefano De Martino, il celebre ballerino diventato noto in tv grazie alla partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi.

Proprio in quell’edizione aveva incontrato Emma Marrone, poi vincitrice del programma e sua fidanzata storica.

Tutti sappiamo come andò a finire la storia tra i due: dopo due anni, De Martino tradì la cantante con Belen Rodriguez, che nel 2012 collaborava con il talent show di Canale 5.

La loro unione sfociò in matrimonio e nella nascita del piccolo Santiago, che adesso ha 7 anni. Belen e Stefano non stanno più insieme, mentre l’uomo continua a portare avanti la sua carriera come ballerino e conduttore tv.

La bio esilarante su Instagram è una frecciatina alle sue ex

È da un po’ che Stefano De Martino non si fa vedere in tv, ma continua a essere molto attivo sui social, specialmente su Instagram.

Ed è proprio grazie al suo profilo che il ballerino è riuscito ad attirare l’attenzione dei media.

Qualche ora fa, infatti, Stefano ha modificato le frasi della biografia del social in questione, scrivendone alcune a dir poco esilaranti:

“Napoletano, classe 89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex.”

L’autoironia regna sovrana e sbalordisce il web intero, che in poco tempo rende virali le parole del conduttore tv. Cosa ne penseranno le sue ex? Sicuramente Belen non resterà indifferente visto che anche se sembra che abbia voltato pagina con Antonino, le lacrime a Tu sì que vales potrebbero rivelare che i suoi sentimenti per l’ex non sono ancora del tutto tramontati: la showgirl ha assistito ad un’esibizione tra padre e figlio ballerini che in qualche modo, secondo vari siti di gossip, avrebbe spinto Belen a ricordare De Matino.