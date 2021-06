Stefano De Martino, dopo Belen ritrova il sorriso: ''Si frequentano da due settimane''

Nelle ultime ore la nota rivista online ha diffuso un gossip bomba sul celebre conduttore Tv. Chi ha conquistato il suo cuore dopo Belen?

L’amatissimo volto della Tv, in queste ultime ore è finito al centro del gossip a seguito di un rumors bomba lanciato dalla nota rivista online Very Inutil People, secondo il quale il De Martino Nazionale avrebbe ritrovato, dopo la rottura con la showgirl argentina, finalmente il sorriso.

Ma chi sarebbe la misteriosa donna che ha conquistato il suo cuore? Scopriamo tutto nel dettaglio.

Stefano De Martino, weekend romantico in costiera con la sua nuova fiamma

Secondo quanto riportato dalla nota rivista online, la donna misteriosa sarebbe un personaggio noto del mondo dello spettacolo. Di chi stiamo parlando?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Si tratta della bellissima Paola Di Benedetto, l’ex compagna di Federico Rossi, frontaman del duo canoro ”Benji e Fede” recentemente scioltosi ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

I due, secondo Very Inutil People, il quale si è avvalso di una fonte vicina alla coppia, si starebbero frequentando da circa 2 settimane.

Stefano De Martino ”ha sudato parecchio per conquistarla”

La medesima fonte, avrebbe rivelato che per l’amato ballerino partenopeo, non sarebbe stato affatto semplice conquistare il cuore dell’Ex Madre Natura di ”Ciao Darwin”, e a tal proposito avrebbe dovuto ”sudare” moltissimo per ottenere la sua attenzione:

“C’è una novità perché una fonte molto vicina all’ex gieffina ci ha rivelato che Stefano De Martino ha dovuto sudare parecchio prima di riuscire a conquistare Paola’’

E ancora:

”Ma chi la dura la vince e Paola, dopo aver detto ufficialmente addio all’ex, sembra pronta a mettersi in gioco con il ballerino made in Torre Annunziata”

Ha scritto la rivista online sulla neo-coppia, la quale avrebbe trascorso l’ultimo weekend di Giugno tra giri in barca e relax in Costiera Amalfitana, come si può evincere anche dall’ultimo post pubblicato da Paola Di Benedetto su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

I fan a tal proposito, sarebbero in attesa di notizie ufficiali da parte della neo-coppia, che al momento sembrerebbe tenere tutto lontano da occhi indiscreti.