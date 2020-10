Stefania Pezzopane, il terribile lutto “Un malore improvviso”: il ricordo sui social

View this post on Instagram

LA MALINCONIA DEL RICORDO DI PAPÀ’ Ed ora che si fa sera, aumenta la malinconia. Era il 21 ottobre ed era mattina. Avevo 21 anni ed ero così felice e spensierata in quella calda giornata di ottobre. Ma quello fu un brutto giorno. Non ricordo come fui avvertita, so che tornai a casa sgomenta. Papà era andato come sempre a lavoro. Ci aveva salutati come sempre e come sempre ci saremmo seduti a pranzo tutti insieme. Invece no. Non andò così. Papà si era sentito male ed era riuscito ad arrivare in macchina dolorosamente sotto casa. Ma non c’era più. “Un malore improvviso” mi dissero mentre mamma piangeva. Ma come? Ma perché? Ancora oggi non trovo le risposte e piango papà, con chi c’è e con chi non c’è più. Io lo so che papà Vincenzo con Roberto e Fabrizio ci guardano, ci sorridono, ci abbracciano ogni giorno. Però papà mi manchi tanto, sempre, da quel giorno cattivo, quando la morte ti ha rapito, giovane, buono, bellissimo papà mio. ❤️ #miopadre #papavincenzo #tristeanniversario