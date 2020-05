Dramma alla stazione di Recale: donna travolta dal treno mentre attraversa i binari

Tragedia alla stazione di Recale, Caserta. Una donna sulla 40ina è stata investita da un treno merci. Pare che la vittima stesse attraversando i binari prima di essere travolta.

Il macchinista del convoglio avrebbe cercato di fermare il treno diretto a Napoli, ma non è riuscito ad evitare il drammatico impatto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 di ieri alla stazione di Recale, provincia di Caserta.

Donna travolta da un treno

Tragedia alla stazione di Recale nel pomeriggio di ieri. Come riferisce anche Fanpage, una donna sulla 40ina è stata travolta da un treno merci.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, pare che la vittima stesse attraversando i binari, quando il convoglio l’ha travolta, non lasciandole scampo.

La donna non si sarebbe accorta del treno in arrivo, mentre sembra che il macchinista l’abbia notata sui binari. Nonostante abbia attivato il freno, il convoglio non è riuscito a fermarsi in tempo.

Immediato l’arrivo di Carabinieri e della Polizia Ferroviaria, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’impatto con il treno in arrivo è stato fortissimo e la 42enne è morta sul colpo per le gravi ferite riportate.

Disposto l’esame autoptico

La circolazione ferroviaria è stata interrotta per diverse ore, per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Sul corpo della vittima il magistrato ha disposto l’autopsia, per accertare le reali cause del decesso.

Circa due mesi fa un incidente simile avvenne sempre alla stazione di Recale. Una donna venne travolta da un treno, ma, fortunatamente in quell’occasione non ci furono drammatiche conseguenze.