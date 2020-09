“Stavo morendo e non mi hai chiamata”. GF Vip, salta fuori la...

Tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra è l’ora della verità. Tra passato e presente salta fuori di tutto: dissapori, delusioni, sentimenti infranti e lacrime.

A fronte di una prima puntata del GF Vip 5 abbastanza lineare, in cui si è ricostruita la fine della relazione tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, ne è seguita una seconda parte molto più infuocata, caratterizzata da nuovi colpi di scena e risvolti inattesi.

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 5, l’ingarbugliato rapporto tra i due attori ha monopolizzato l’attenzione di milioni di telespettatori. Il conduttore Alfonso Signorini è tornato a parlare dei due ex fidanzati, sperando di riuscire a far luce sulla fine della loro liaison.

Tra verità taciute e silenzi misteriosi, i due ex hanno preferito non rendere di dominio pubblico quelli che, a suo tempo, furono i loro attriti di coppia. Il loro approccio non è andato giù l’opinionista Pupo, che ha sentenziato:

“Non è corretto lanciare il sasso e nascondere la mano. Dovete raccontarci quello che è successo“

GF Vip 5, scontro infuocato tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

A seguito dell’intervento di Pupo, Adua Del Vesco ha cercato di sbottonarsi un po’ di più e ha rivelato:

“Non mi ha picchiata ma esiste anche la violenza psicologica. Non voglio raccontare i dettagli, ma è stato uno di quelli che più mi ha fatto male. Ci tenevo tanto e lui ha avuto una serie di atteggiamenti che non sono giusti”

Durante una pausa pubblicitaria, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno proseguito il loro scontro, senza raggiungere un chiarimento. Lui ha tuonato così:

“Mi ha descritto come narcisista ed egocentrico. Ma per chi mi fai passare??”

GF Vip 5, il pianto liberatorio di Adua Del Vesco

Cruciale è stato l’intervento di Alfonso Signorini, che ha cercato di sedare la loro ira, esortando il trentaquattrenne napoletano ad abbracciare la sua ex. Adua è crollata in un pianto liberatorio:

“Sono stata malata… Ero anoressica! Ho rischiato di morire e non mi hai fatto una telefonata!“

Tra la mortificazione e la desolazione, Massimiliano Morra le ha porto le sue scuse, mettendo una volta per tutte la parola fine ai loro conflitti irrisolti.