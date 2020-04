Stati Uniti, Mississipi travolto dal tornado: dichiarato lo stato di emergenza

Allerta negli Stati Uniti non solo per il coronavirus ma anche per un tornado che ha investito il Mississipi: ora è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Stato di emergenza negli Stati Uniti, già piegati dal Covid 19, che ora si trovano a dover fronteggiare anche un tornado violentissimo che si è scagliato contro il Mississipi.

Tornado in Mississipi

Un tornado ha devastato la zona del Mississipi, scoperchiando tetti e portando la popolazione alla fuga. Per ora sono stati registrati sei morti e il Governatore del Mississipi ha dichiarato lo stato di emergenza:

“dichiaro lo stato di emergenza per proteggere la salute e la sicurezza della nostra popolazione a seguito di potenti tornado e temporali che hanno imperversato in tutto lo stato”

Il Governatore ha rassicurato tutti gli abitanti dicendo loro che non sono soli in questa battaglia e che ne usciranno insieme come sempre:

“stiamo mobilitando tutte le risorse disponibili per proteggere le nostre persone e le loro proprietà”

I media americani hanno evidenziato che i vari tornado che nella giornata di ieri hanno devastato tutto hanno causato danni a dir poco catastrofici. Il Servizio Meteorologico nazionale americano ha posto il massimo livello di allerta su questo fenomeno.

La conta dei morti è arrivata a sei persone, ma non si esclude – durante la giornata di oggi – che il triste bilancio aumenti vertiginosamente.

In aggiornamento