Stati Uniti, Trump cede il passo a Biden: tutte le nomine della amministrazione americana

Negli Stati Uniti il neo presidente Biden sorpassa Trump e nomina i primi membri della sua amministrazione, tra nomi prestigiosi e altri molto noti alla Casa Bianca.

L’amministrazione di Biden: le nomine

Joe Biden prende in mano la situazione e non si lascia intimidire dalle parole e azioni dell’ex Presidente Donald Trump, nominando le prime persone che faranno parte della sua amministrazione da oggi per i prossimi 4 anni in carica come neo Presidente americano.

I nomi sono noti a livello internazionale e molti di loro hanno già fatto parte del team di Obama, per questo motivo fidati e capaci secondo Biden. La prima trance di nomine è quindi arrivata ai media americani che in un attimo hanno divulgato la notizia facendo nomi e cognomi.

Anthony Blinken è il nuovo segretario di Stato Usa mentre Jake Sullivan è stato scelto come consigliere alla sicurezza nazionale. Arriva anche Linda Thomas Greenfield ambasciatrice Onu insieme ad un nome che per gli americani è già molto noto: John Carry oggi inviato speciale del presidente per il clima e ieri ex segretario di Stato nella Presidenza Obama.

Le parole di Biden

Joe Biden non ha tempo da perdere e dichiara di aver bisogno di fare le cose subito:

“quando si tratta di sicurezza nazionale e politica estera. ho bisogno di un team pronto a reclamare il posto dell’america a capotavola, radunare il mondo per essere all’altezza delle gradissime sfide che abbiamo davanti”

Aggiungedo di aver scelto solo persone esperte e non perdono tempo in chiacchiere, soprattutto per la visione del mondo che oggi giorno cambia continuamente. Nei prossimi giorni verranno rivelati i nomi della seconda parte del team che accompagnerà il neo Presidente in questa nuova avventura.