Il programma di Stefano De Martino è costretto a fermarsi e ora i fan si chiedono quando potranno rivedere l’imitatore di Maria De Filippi.

Vincenzo De Lucia sta riscuotendo un enorme successo nei martedì sera di Rai con Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino.

Arriva, però, la notizia spiazzante dello stop, che ha costretto il programma a fermarsi e che sta impedendo quindi al pubblico di assistere alle performance del noto imitatore.

Stasera tutto è possibile si ferma, ecco perché

Brutte notizie per tutti i fan di Stasera tutto è possibile. Il conduttore Stefano De Martino ha da poco annunciato che la trasmissione di Rai 2 si fermerà.

Si tratta dell’ennesimo stop della stagione, che impedirà al programma di andare in onda martedì prossimo.

E’ un vero e proprio peccato, visto il successo riscosso dalla trasmissione di Rai, che in ogni puntata fa il record di ascolti.

Il motivo? C’entra il Festival di Sanremo 2021, che andrà in onda su Rai 1. Per non creare intralcio alla trasmissione della kermesse, quindi, la trasmissione gli lascerà tutto lo spazio.

Quando rivedremo Vincenzo De Lucia

I fan, a questo punto, si chiedono quando potranno rivedere Vincenzo De Lucia, il celebre imitatore di Maria De Filippi.

Il pubblico può rasserenarsi, in quando il comico ritornerà in tv martedì, 9 marzo 2021, quando appunto dovrebbe riprendere la messa in onda della trasmissione di Rai 2.

Ai fan, quindi, non rimane che attendere quella data per rivederlo in tv!