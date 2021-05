Stasera in Tv, martedì 4 maggio 2021: Montalbano, Brignano e le Iene

Scopriamo tutti gli ospiti e la trama dei principali programmi in onda questa sera sulle reti Rai e Mediaset!

Molti i programmi in onda stasera, con ospiti vip e servizi imperdibili tra questi Un’ora sola vi vorrei e Le Iene. Non solo, ritorna come ogni martedì l’imperdibile appuntamento con Il commissario Montalbano e le sue indagini.

Se sei curioso di sapere cosa ci riserva il palinsesto Tv per martedì 4 maggio mettiti comodo e prosegui nella lettura!

Il Commissario Montalbano: L’altro capo del filo

Torna stasera 4 maggio una nuova puntata della fiction poliziesca Il commissario Montalbano interpretato dal 59enne Luca Zingaretti alle 21.25 su Rai 1.

L’episodio di oggi si intitola “L’altro capo del filo” e vedrà Montalbano ed i suoi uomini impegnati nelle operazioni di controllo degli sbarchi di clandestini sull’isola che continuano ad avvenire nottetempo.

Ma non è tutto perché nel piccolo centro di Vigata avverrà un terribile delitto: la giovane Elena Biasini verrà trovata orribilmente straziata nel suo negozio di sartoria. Montalbano dovrà indagare: riuscirà a risalire all’autore dell’omicidio?

Un’ora sola vi vorrei: Brignano nel suo show dei record

una nuova puntata del programma Un’ora sola vi vorrei in onda su Rai 2 alle 21.20. La particolarità del format si basa sul tempo: solo 60 minuti di programma in cui si svolgono i monologhi del comico Enrico Brignano e le gag comiche dell’attrice Marta Zoboli.

Per la serata del 4 maggio saranno ospiti i componenti del gruppo musicale degli Oliver Onions autori di brani iconici come Dune Buggy e Sandhokan. Un’altra serata imperdibile!

Le Iene Show: servizi e scherzi da non perdere!

Nuova puntata dello show condotto da Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi in onda alle 21.20 su Italia 1. Nel programma di Davide Parenti anche oggi andranno in onda molti servizi tra cui inchieste, approfondimenti su casi di cronaca e scherzi con il commento della Gialappa’s Band.

Questa sera si ripercorrerà il caso dell’omicidio di Marco Vannini ucciso a Ladispoli nella casa della famiglia della fidanzata Martina Ciontoli il 18 maggio 2015. La vicenda processuale si è chiusa dopo 6 anni con la sentenza della Cassazione che ha ribadito le condanne inflitte nell’Appello bis: 14 anni per omicidio volnatrio ad Antonio Ciontoli e 9 anni e 4 mesi ai figli Martina e Federico e alla moglie Mary Pezzillo.

Spazio poi allo scherzo alla ex gieffina Rosalinda Cannavò. Nicolò De Vitis pungerà sul vivo l’attrice in arte Adua Del Vesco, facendole credere che una bella conduttrice sia interessata al suo fidanzato Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere Walter e conosciuto nella casa del GF Vip. Come reagirà la dolce Rosalinda?

