Stasera in Tv, 4 luglio 2021: Mara Venier, Colorado, sport e tanti film!

Stasera in Tv, Rai: Mara per Padre Pio e non solo

Rai 1: alle 20.35 la nuova edizione di Techetechetè che presenta un argomento differente ogni sera. Stasera si parlerà dei “numeri uno”, puntata dedicata a Gina Lollobrigida.

A seguire alle 21.15 – Una voce per Padre Pio con Mara Venier. Spettacolo di beneficenza in onore di Padre Pio dal Parco Colesanti a Petrelcina. Assieme alla regina della tv alcune colonne dello spettacolo italiano come Al Bano e Romina Power, Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Katia Ricciarelli e la neo vincitrice del talent Amici, Giulia Stabile.

Rai 2: 21.05 – Delitti in Paradiso – Telefilm in prima tv. Due episodi dal titolo “Un oscuro segreto” e “Niente è come sembra”. L’ispettore Parker e colleghi dovranno indagare sulla morte di una parrucchiera e del marito di un’attrice non vedente.

Rai 3: 21.20 – Pre Olimpico M 2021, Serbia-Italia (Finale): in onda al posto di Kilimangiaro Estate con Camila Raznovich, la finale maschile del torneo di qualificazione per le olimpiadi di basket.

Stasera in Tv, Mediaset: Colorado e grandi pellicole

Rete 4: 21.25 – Solo per vendetta. Thriller con Nicolas Cage del 2011. Il professor Gerard dopo l’aggressione della moglie viene avvicinato da un uomo che gli offre di punire il colpevole in cambio di alcuni favori.

Canale 5: 21.20 – Adaline, l’eterna giovinezza. Film drammatico con Blake Lively. Adaline nata ad inizio Novecento dopo un incidente a 29 anni si rende conto che ha miracolosamente smesso di invecchiare. La sua vita si complicherà quando si innamorerà di Ellis.

Italia 1: 21.20 – Colorado. Verrà riproposta la fortunata edizione con Belén Rodriguez, PAolo Ruffini ed i cominci scintilla e i Panpers.

Stasera in Tv: le altre reti

La7: 21.30 – Operazione sottoveste. Film commedia del ‘59 con Cary Grant

TV8: 21.30 – Antonino Chef Academy. 3’ puntata dell’edizione 2019 del talent in cui dieci aspiranti chef si sfidano mostrando le loro abilità culinarie davanti all’inflessibile Antonino Canavacciuolo.

NOVE: 21.25 – SuperNanny il reality.

Discovery+: Love Island la Finale. Disponibile solo per gli abbonati in prima visione la finalissima del nuovo reality condotto da Giulia De Lellis. Domani sera sarà in onda in chiaro su Real Time. Quale sarà la coppia vincitrice della prima edizione Italiana?

