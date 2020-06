Spumone al limone, dessert rinfrescante: 4 ingredienti in 4 minuti

Lo spumone al limone 4 ingredienti è un dolce fantastico, facile e veloce da fare. In 5 minuti avrete preparato un dessert goloso, dissetante e fresco!

Lo spumone al limone 4 ingredienti è un dessert leggero e fresco perfetto per concludere una cena estiva!

Senza uova e dalla consistenza leggerissima, il sapore dolcemente agrumato vi stregherà.

Prepararlo è facilissimo e vi serviranno pochi ingredienti, soltanto 4: yogurt, panna, zucchero e limone!

I vostri ospiti non sapranno dir di no ad un cremoso dolce fresco e dissetante come lo spumone, perfetto con il caldo delle serate estive.

Servitelo freddissimo in coppette gelato da gustare al cucchiaio, sarà delizioso da solo, con dei biscotti sbriciolati oppure con della frutta fresca.

Potete aggiungere del limoncello per un tenue retrogusto alcolico oppure del colorante alimentare giallo per dargli una colorazione intensa.

Vediamo come prepararlo in meno di 5 minuti!

Ricetta: Spumone al limone 4 ingredienti

Ingredienti

1/2 limone grande biologico (succo e scorza)

200g yogurt al limone

230 ml panna fresca da montare fredda di frigorifero

25 ml limoncello (opzionale)

70g zucchero a velo

3 gocce di colorante alimentare giallo (opzionale)

Procedimento

Utilizzate uno spremiagrumi e spremete il succo di limone biologico, in questo modo eliminerete tutti i semi senza sprecare nemmeno una goccia di succo. Mettetelo in un bicchiere, grattugiate la scorza di limone e mettetela da parte. Se gradite rendere il dessert leggermente alcolico aggiungete al succo anche il limoncello, in caso contrario omettetelo dalla ricetta. Mettete la panna fredda di frigorifero in una ciotola e iniziate a montarla con le fruste elettriche, poi aggiungete anche lo zucchero a velo. Montatela completamente a neve ben ferma. Aggiungete lo yogurt alla panna e montate con le fruste, unite anche la scorza grattugiata, il succo e il limoncello. Per ultimo aggiungete il colorante giallo se volete conferire una colorazione intensa allo spumone, mescolate con una spatola dal basso verso l’alto delicatamente senza smontare il composto. Il vostro spumone al limone 4 ingredienti è pronto! Potete già servirlo a questa temperatura poiché tutti gli ingredienti usati, ad eccezione dello zucchero, erano freddi di frigorifero.

Per gustarlo ancora più freddo riponetelo in frigorifero per 2 ore prima di servirlo e scegliete se abbinarlo a frutta fresca, secca o biscotti sbriciolati. Buon appetito!

