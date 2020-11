Sport e Coronavirus: 3 motivi validi per continuare ad allenarti

Senza dubbio fare sport durante la pandemia non è semplice ma è possibile: scopri 3 motivi validi per continuare ad allenarti tutti i giorni.

Le disposizioni governative hanno imposto la chiusura dei centri sportivi per contrastare la diffusione del coronavirus: non disperare, puoi comunque continuare ad allenarti.

Ecco come farlo e soprattutto 3 ottimi motivi per continuare a farlo.

Sport ai tempi del covid-19: bene o male?

Fare sport o quanto meno mantenersi attivi è risaputo, oltre che confermato da molti validi studi scientifici, essere un toccasana per il nostro organismo. Specialmente in tempi di pandemia non dovremmo abbandonare l’abitudine di mantenerci attivi.

Nonostante i decreti del governo abbiano chiuso le palestre per limitare più possibile la diffusione del coronavirus è ancora possibile allenarsi all’aperto nelle vicinanze di casa oppure ancora meglio a casa propria.

Fate una bella passeggiata veloce, una corsa, attrezzatevi acquistando i giusti componenti per una piccola home gym, la scelta di allenarvi e di come farlo è sempre vostra: non importa come vi allenerete, l’importante è che non trascorriate ore ed ore seduti sul divano. Amatevi e dedicate 45 minuti del vostro tempo a voi stessi e alla vostra salute facendo un po’ di attività motoria.

3 validi motivi per fare sport

Ci sono tanti motivi che dovrebbero stimolarti a continuare a rimanere attivo e allenarti giornalmente come rimanere in forma, dimagrire, migliorare la circolazione e la pressione, allentare lo stress, dormire meglio e molte altre.

Ecco i 3 principali motivi per i quali dovresti continuare ad allenarti giornalmente:

Sistema immunitario più forte. Un fisico allenato e attivo è un fisico con un forte sistema immunitario capace di contrastare meglio sia i malanni invernali che qualunque attacco virale o batteriologico decida di aggredire il vostro corpo. Rinforza le tue difese immunitarie con almeno 45 minuti al giorno di attività motoria: corsa, camminata, fitness training, scegli quella che più preferisci.

Mente libera. Allenarti giornalmente o concentrare allenamenti duri e pesanti in 3-4 sedute settimanali è un ottimo metodo per allontanare lo stress. La pandemia ci fa sentire depressi, svogliati e molto più stressati del normale perciò dovremmo continuare ad allenarci ogni giorno: in questo modo allentiamo la tensione e stimoliamo il corpo a reagire positivamente. Alzati dal divano e dedica 1 ora del tuo tempo alla cura del tuo corpo e della tua mente con del sano esercizio fisico!

Routine Sana. Fare giornalmente un'attività motoria o dell'esercizio fisico ti aiuterà a mantenere una routine sana che comprenda anche le giuste ore di sonno e una buona alimentazione equilibrata. Più il tuo stile di vita è sano ed equilibrato meglio ti sentirai con te stesso, con gli altri e con la situazione difficile che stiamo vivendo.

5 idee per allenarti senza violare le regole imposte

Dato che le palestre sono chiuse l’unica alternativa è allenarsi al di fuori della palestra: in giardino, a casa, al parco, per strada.

Rispettare le norme imposte è importante ma lo è anche allenarsi! In base alle regole imposte in ogni regione ecco 5 idee semplici per allenarti senza violare le regole:

Allenati a casa. Allenarsi all’interno della vostra casa vi farà stare al sicuro dal virus e anche dalle sanzioni dei Dpcm. In casa potreste attrezzarvi con macchinari realizzando una piccola basic Home-Gym con tapisrouland, vogatore, ellittica, bilanciere, pesi e panche oppure più semplicemente armarvi di tappetino fitness e allenarvi a corpo libero. Allenati in giardino. In giardino avendo più spazio che in casa potrete anche respirare ossigeno puro. Allenatevi a corpo libero, create un percorso fitness meglio adatto a voi con o senza attrezzi, divertitevi facendo un po’ di boxe oppure utilizzando un TRX. Fai allenamento al parco. Correte, passeggiate veloce o realizzate un circuito fitness all’aperto a corpo libero. Attività fisica in garage. Medesimo discorso discusso per casa e giardino, cambia solo la location. Allenati per strada vicino casa. Se volete comunque stare fuori casa ma non avete un giardino oppure un parco potete sempre correre vicino casa con un percorso circolare ripetuto più volte. Una volta a casa fate 5 serie di addominali e una bella doccia calda!

Ricordate di rispettare i decreti, l’allenamento nella propria proprietà privata (casa, giardino, balcone, garage o soffitta) sarà sicuro la scelta più sicura.