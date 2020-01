Speranza Ponti, scomparsa a dicembre: ritrovato il suo corpo in un residence. Fidanzato sotto interrogatorio

Speranza Ponti, scomparsa a dicembre: ritrovato il suo corpo in un residence....

Speranza Ponti era scomparsa a metà dicembre da Alghero e in queste ore è stato ritrovato il suo corpo in un residence. Ecco le prime informazioni in merito

La scomparsa di Speranza Ponti era risultata sospetta agli inquirenti sin da subito. E ora il suo corpo senza vita è stato ritrovato: chi l’ha uccisa?

La scomparsa a metà dicembre

La donna era scomparsa a metà dicembre e sin da subito si erano mobilitati tutti per ritrovarla. Speranza si era trasferita ad Alghero dopo tanti anni a Genova.

La sua scomparsa avviene in concomitanza del suo trasferimento e a seguito di un incasso ingente per una sua operazione immobiliare. Immediata l’attenzione nei confronti del suo fidanzato Massimiliano Farci di 53 anni, residente ad Assemini.

Lo stesso infatti era già stato condannato nel 1999 insieme a suo fratello Alessandro per il delitto della Lotus Rossa che aveva visto l’omicidio di Roberto Baldussi.

La particolarità che in questi mesi ha insospettito non solo gli inquirenti è stata l’apertura di un altro profilo Facebook dove venivano postati post e foto che facevano credere la donna fosse in Spagna.

L’interrogatorio al fidanzato

Speranza è stata trovata senza vita all’interno di un residence di Urri nell’area Resort Vista Blu, complesso di lusso con villette a schiera immerse nelle campagne di Carrabufas.

È stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima e la Procura di Sassari ha aperto una indagine per omicidio. Dopo ore di interrogatorio Massimiliano Farci sarebbe già in stato di fermo, come evidenziato da L’Unione Sarda.

Ulteriori informazioni emergeranno a seguito dei risultati dell’autopsia.