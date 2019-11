Sentenza choc in Spagna, 14enne violentata da 5 uomini ma incosciente: pena ridotta

Violentata da 5 uomini ma incosciente: la sentenza choc in Spagna. Pena ridotta per loro

Una sentenza che ha sconvolto tutti in Spagna dopo la violenza ad una ragazzina. La pena ridotta ha fatto scoppiare la polemica

Il racconto della violenza

Nel 2016 la vittima, all’epoca 14enne, era ad una festa a Manresa, in Catalogna, in una fabbrica abbandonata. Un ragazzo, uno dei 5 accusati della violenza, la fece allontanare per appartarsi con lei. Dopo aver abusato della giovane, lasciò fare lo stesso ad altri 4 amici. La 14enne era sotto effetto di alcool e droga e non riuscì ad opporsi agli abusi, ma inviò un messaggio ad una compagna in cui denunciava le violenze subite.

La sentenza choc in Spagna

La sentenza che ha fatto discutere la Spagna ha ridotto la pena ai 5 aggressori, il sesto è stato giudicato estraneo ai fatti. Il tribunale spagnolo ha condannato 5 imputati infliggendogli una pena tra i 10 e i 12 anni di carcere, a fronte dei 15-20 previsti per la violenza sessuale. Pena ridotta, quindi, perché la vittima non sarebbe stata né forzata né sarebbe stata usata la forza contro di lei: la 14enne era incosciente, non ha opposto resistenza ai suoi aggressori.

Una decisione che ha suscitato non poche polemiche in Spagna. Ada Colau, sindaca di Barcellona ha twittato:

“Altra indecente sentenza della giustizia patriarcale che non vuole capire che solo Sì è Sì. Non è abuso, è stupro”.

Un caso simile era avvenuto nel 2016, quando una 18enne venne abusata, durante una festa a Pamplona, da un branco di giovanissimi. I 5 vennero condannati a 9 anni per abuso sessuale, ma furono assolti dall’accusa di aggressione sessuale. I giovani avevano ripreso tutto con i loro telefonini, diffondendo le immagini su un gruppo whatsapp. A far scalpore, nel giugno 2018, fu la richiesta del giudice di autorizzare il rilascio dei 5, dietro una cauzione di 6.000 Euro. Richiesta che provocò non poco scalpore, scatenando le proteste delle femministe.