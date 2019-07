In Italia, da pochi giorni, è sbarcata una nuova iniziativa legata alla salvaguardia dell’ambiente. Ecco di cosa si tratta

Pochi giorni fa è stato diffuso un video che ha suscitato davvero molto scalpore. Il video, girato anche in alcuni supermarket europei, si colloca come iniziativa nella campagna Endless Ocean 2.0 lanciata in Europa dalla community Friends of Glass e con partnership in Italia di Assovetro.

Si pone di mostrare che persino la scelta di un imballaggio può fare la differenza nella lotta al “marine litter”, una delle maggiori emergenze ambientali che pone a rischio la salute dell’uomo, la conservazione della flora e della fauna marina e la qualità dei mari.

I delfini ci ringraziano se scegliamo il vetro ed escludiamo la plastica

Scegli il vetro, sembrano urlare i delfini. Il mare e i delfini ringraziano qualsiasi persona decida di adoperare un maggiore utilizzo del vetro, rispetto alla plastica o ad altri materiali particolarmente dannosi per la flora e la fauna, sia terrestre che marina.

Una candid-camera ha immortalato in un supermarket di Roma la meraviglia e il divertimento di chi è giunto alla cassa automatica con un prodotto “in vetro” ed ha visto accendersi uno schermo dove delfini gioiosi ringraziavano per aver acquistato un packaging che non fa male all’ambiente senza il quale non potrebbero, ovviamente, sopravvivere.

I delfini lottano contro l’inquinamento più dell’uomo

La lotta contro la plastica e gli altri materiali dannosi si fa sempre più marcata: nessun delfino, nessun animale, se potesse parlare la nostra lingua, si esimerebbe dall’affrontarla per far sì che trionfi la natura dalla quale ci siamo sviluppati, non altro.

Invece, purtroppo, è molto frequente che l’umano sottovaluti il problema. Anche se, adesso, con il surriscaldamento globale in corso, non c’è più tempo. Bisogna correre ai ripari e mettere al primo posto il nostro meraviglioso ambiente.

Il video “Checkouts of Thanks”