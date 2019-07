Sophia Loren in sedia a rotelle, foto dell’attrice preoccupa i fan: il motivo della carrozzella

Sophia Loren ha spaventato i suoi fan: l’attrice è stata vista in strada su una sedia a rotelle. Ecco cosa le è successo

La bella Sophia Loren spaventa moltissimo i suoi fan. L’attrice Italiana è stata fotografata in strada mentre era su una sedia a rotelle e le sue condizioni allarmano tutti.

Sophia Loren in sedia a rotelle: lo scatto preoccupa i fan

Sophia è stata immortalata mentre stava passandoin strada su una sedia a rotelle. I fan una volta vista si sono subito allarmati pensando al peggio, visto l’aspetto sempre curato ed impeccabile dell’attrice.

Nonostante sia nata nel 1934, l’attrice italiana non dimostra la sua età e al pubblico si mostra sempre in modo ineccepibile.

La Loren è stata vista in queste condizioni al porticciolo di Santo Spirito di Bari, che si trova nel quartiere costiero a nord della città.

Non è di certo passata inosservata Sophia, infatti in molti incuriositi ed allarmati si sono avvicinati a lei. Alcuni hanno anche ammesso di non averla proprio riconosciuta ad un primo impatto e solo in seguito si sono resi conto di chi era.

Ma che è successo a Sophia Loren per stare in quelle condizioni?

Cosa ha spinto Sophia ad dover usare una sedia a rotelle?

Ecco che ogni dubbio e preoccupazione si chiarisce quando viene svelato il motivo delle condizioni dell’attrice. La Loren sta recitando in un film in Puglia che sta girando suo figlio Edoardo Ponti.

Proprio il 3 Luglio è stata giratala prima scena, con protagonista Sophia, hanno deciso di girare proprio tra le bancarelle del marcato del posto.

Il film a quanto pare è ispirato al romanzo intitolato:”La vita davanti a sé ”.

Una volta trapelato il vero motivo per cui la Loren si trova a Bari la città si è immediatamente bloccata, presa d’assalto dai fan della grande attrice Italiana, amata in tutto il mondo.