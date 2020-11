Elisabetta Gregoraci risorge alla luce del sole. Per la prima volta in maniera così esplicita, la concorrente del GF Vip 5 lascia intendere di non essersi ancora emancipata dall’ex marito Flavio Briatore.

Il divorzio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si trasforma, giorno dopo giorno, in un giallo avvincente. Durante una conversazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, la showgirl calabrese vuota il sacco e dà un dispiacere ai supporters dei “Gregorelli”.

Sembrerebbe, il condizionale è d’obbligo, che gli ex coniugi Briatore siano ancora vincolati da un legame indissolubile. Il loro potrebbe non essere un semplice rapporto di stima e rispetto reciproco. Che, a pensarci bene, non sarebbe affatto poco.

Sebbene molti telespettatori del Grande Fratello Vip continuino a sperare in una svolta nel rapporto tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci, sembra che la quarantenne calabrese abbia qualche difficoltà a gettarsi a capofitto in una nuova liaison amorosa.

GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci e la frase rivelatrice su Flavio Briatore

Durante una chiacchierata tra coinquiline, Giulia Salemi chiede ad Elisabetta Gregoraci se si reputa una donna libera di frequentare nuovi partner. Tempestiva la replica della showgirl:

“Cambiamo domanda… In tre anni mi hai mai vista con qualcuno? F.B. è molto possessivo. Per lui sono ancora sua“

Un “sfumatura” della conversazione tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci che lascia intendere come i due ex coniugi siano ancora legati da un rapporto tanto misterioso quanto inesplicabile. La showgirl di Soverato ha alimentato, in maniera del tutto inconsapevole, i rumors che parlano di un presunto patto prematrimoniale.

Una cosa è certa. Sulla frase rivelatrice dell’ex Lady Briatore, il conduttore Alfonso Signorini imbastirà una nuova avvincente puntata del Grande Fratello Vip.