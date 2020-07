Sonia Bruganelli nasconde la pancetta a mare: il trucco per eludere i paparazzi

Sonia Bruganelli trova un metodo geniale per nascondere la pancia dai paparazzi: “Non avrai la mia pancia!”.

Come molti volti noti del mondo dello spettacolo, anche la bellissima moglie di Paolo Bonolis ha deciso di godersi qualche giorno di vacanza insieme alla sua famiglia ad Ibiza.

Per evitare foto ‘compromettenti’ da parte dei paparazzi, Sonia Bruganelli ha trovato un metodo infallibile per nascondere la sua pancia.

Sonia Bruganelli: il metodo per nascondersi dai paparazzi

La prova costume non è mai stata così complicata come per quest’anno. Dopo aver trascorso più di due mesi a casa, per il lock-down, molti hanno messo su qualche chilo. Lo sa perfettamente anche la moglie del conduttore romano che ha deciso di ironizzare sul suo peso e sugli scatti rubati dai paparazzi.

Sonia Bruganelli, infatti, è si sta godendo qualche giorno di relax insieme alla sua famiglia nella bellissima Ibiza. Ma si sa, i fotografi sono sempre dietro l’angolo per catturare i momenti più importanti dei personaggi del mondo dello spettacolo.

La moglie di Paolo Bonolis scherza sui social

Da quanto si evince dagli scatti condivisi sui social, Sonia Bruganelli si sta divertendo al mare ma ha notato la presenza di alcuni paparazzi. Per evitare che questi pubblichino qualche foto “compromettente”, la moglie del conduttore ha pensato bene di tuffarsi vestita.

L’imprenditrice, infatti, ha condiviso sul suo account IG una divertentissima foto che ritrae il paparazzo sotto l’ombrellone intento a catturare l’istantanea perfetta mentre lei va a farsi il bagno vestita. Lo scatto in questione è stato accompagnato dalla seguente didascalia:

Paparazzo non avrai la mia pancia!!!

Questa frase che è possibile leggere sotto al post ha scatenato l’ilarità del popolo del web.