Sonia Bruganelli, il grave lutto familiare: lo straziante messaggio della moglie di Bonolis

In questi giorni, è apparso sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli un bellissimo messaggio dedicato ad una persona a cui era molto legata, il suo amato papà: le sue parole hanno scatenato la commozione del popolo del web.

La perdita di una persona cara lascia delle ferite che nemmeno il tempo può guarire. Negli ultimi giorni, è apparso sull’account Instagram di Sonia Bruganelli un profondo messaggio per ricordare il lutto che l’ha colpita. Nel giorno del compleanno di suo padre, che cade il 27 agosto, la moglie di Paolo Bonolis ha condiviso una stories che riprende un giardino e sullo sfondo il mare e una barca a vela.

“Buon compleanno papà” – accompagnato da un cuoricino rosso vivo. Il suo ricordo è ancora vivissimo nella sua mente come si evince anche dalle parole che gli ha dedicato lo scorso anno che hanno inevitabilmente commosso il web.

Il ricordo dell’uomo più importante della sua vita resta sempre vivido e come ogni anno la moglie di Sonia Bruganelli gli ha dedicato un messaggio proprio nel giorno del suo compleanno:

“Sei in ogni sorriso e in ogni attimo in cui mi sento amata. Non manchi… perché ti porto sempre con me”.