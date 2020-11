Sondrio: runner morto e amico multato perché fuori comune

L’amico del runner morto vicino Sondrio ha dovuto pagare una multa di 400 euro. L’escursione, infatti, era stata fatta fuori dal loro comune di residenza.

I due runner, infatti, non potevano andare fuori dal loro comune in provincia di Sondrio.

Morto Simone Massetti

Il runner 36 enne di Sondrio, non solo ha assistito alla morte dell’amico Simone Massetti, ma ha dovuto pagare anche una multa salata.

Ma facciamo un passo indietro. E’ sabato pomeriggio 14 novembre. Due amici runner, di 36 e 34 anni, decidono di fare un’escursione fuori dai propri comuni di residenza. L’escursione ha avuto luogo sui monti di Spriana (vicino Sondrio). Purtroppo, Simone Massetti, 34 anni, è scivolato ed è morto in un dirupo. Il giovane uomo era un runner esperto di corse in montagna. Alla scena ha assistito l’amico. La caduta è stata per circa 100 metri. La caduta, probabilmente, è stata dovuta al terreno scivoloso.

Il 36 enne ha immediatamente allertato i soccorsi. Purtroppo, però, i tecnici del supporto alpino non hanno potuto far altro che recuperare la salma. La chiusura dovuta alle norme anti diffusione del coronavirus, non aveva fermato la passione dei due amici.

La multa

Qualche ora fa, purtroppo, l’amico di Massetti si è visto recapitare una multa di 400 euro. I due, infatti, si trovavano in una regione considerata zona rossa. Avevano pianificato l’escursione da molto tempo. Anche se stavano praticando sport, non potevano assolutamente varcare i confini comunali, senza non poche polemiche da parte di chi ama le escursioni. Con l’automobile hanno raggiunto il luogo dell’escursione.

Dovevano rimanere nei loro rispettivi comuni e non raggiungere le montagne della Valmalenco. Le montagne sulla cui cresta del monte Palino ha perso la vita Massetti. I carabinieri hanno affermato che non possono esimersi dal notificare la multa al ragazzo.

Ora, sul profilo Facebook del ragazzo deceduto, sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari del giovane.