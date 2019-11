Sondaggi politici, Conte il più apprezzato e Salvini lo segue: ecco la scelta degli italiani

Gli ultimi sondaggi politici rivelano una spiccata fiducia degli italiani nei leader. Tant’è che i primi posti, sono capeggiati dal premier Conte e da Salvini.

Sondaggi politici che cambiano ogni ora! Medaglia di Bronzo per Giorgia Meloni, che ha avuto un indice di gradimento del 33%.

Sondaggi: gli italiani mettono sul podio Conte

I sondaggi sono stati voluti dalla trasmissione di Rai 3 Carta Bianca e sono stati raccolti dall’Osservatorio Politico Ixé. Giuseppe Conte ha avuto la “medaglia d’oro” dagli italiani che lo hanno considerato come il più apprezzato (dal 39% degli intervistati). Tutto il Centro destra arriva a tentoni al 50%. Sfiora il 37% Matteo Salvini che, negli ultimi tempi, ha subito una discreta risalita. Un buon 33% è stato, invece, conquistato dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che ha ottenuto, così la sua “medaglia di bronzo” dai sondaggi.

Gli altri favoriti

Fanalino di coda per Nicola Zingaretti. Il segretario del Partito Democratico si è portato a casa un bel 27% da parte degli intervistati. Quinto posto per Luigi Di Maio che ha raggiunto il 23%. Nella classifica figura anche Silvio Berlusconi che, però, non riesce a superare la sesta posizione con un 19% della fiducia. Colui che chiude la classifica con il 14% dei consensi degli intervistati è, invece, Matteo Renzi. Inoltre, gli italiani si sono detti fiduciosi per il 45% nella ripresa dell’ex Ilva di Taranto che non verrà chiusa.

I sondaggi hanno analizzato anche le propensioni di voto oltre al gradimento e alla fiducia. Tra i risultati è emerso che la Lega sta crescendo prepotentemente con un 32,6% dei voti. Il Centro destra, in questo modo, è salito ad oltre il 50%. Tra gli altri dati: Fratelli d’Italia con 9,6%, Forza Italia con meno dell’1%.