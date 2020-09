Una Soleil Sorge senza freni. L’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez torna a smentire il presunto flirt con Andrea Iannone e ci va giù duro con i giudizi.

Soleil Sorge se la prende pretestuosamente con Andrea Iannone. E tutto ciò solo per fare un po’ di rumore. Quest’estate il suo nome è stato affiancato a quello del pilota di MotoGP e il settimanale Chi ha documentato il loro rendez-vous in Costa Smeralda .

A distanza di settimane Soleil Sorge ha smentito ogni tipo di rumors. Ha insinuato che Andrea Iannone possa esser interessato solo alla visibilità mediatica e, sebbene il diretto interessato abbia replicato a tono, la ventiquattrenne abruzzese continua a disquisire sull’argomento e rilasciare nuove interviste.

Soleil Sorge fa a pezzi Andrea Iannone: “Non vedo tutta questa bellezza”

Ai microfoni di “Non Succederà Più”, trasmissione radiofonica di Radio Radio condotta da Giada Di Miceli, Soleil Sorge ha ribadito il suo disinteresse nei riguardi del pilota di MotoGP:

“Tra di noi non c’è mai stato nulla, lo continuo a ribadire. Pura amicizia, ci siamo in realtà trovati casualmente a casa di un amico in comune. Io poi ho dei limiti e sono cresciuta con un’educazione dove la famiglia è famiglia. Io ho sempre mantenuto dei bei rapporti con i miei ex e le loro famiglie e non sarei andata con un ex di Belen Rodriguez”

È stata molto critica nei confronti di Andrea Iannone:

“Nel mio caso forse è per questo che in lui non riesco a vedere tutta questa bellezza, questo carisma e fuego che attrae tutte queste donne”

Una frase che ha svilito il fascino del pilota di MotoGP: