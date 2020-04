Skam Italia, la quarta stagione solo su Netflix: trama, personaggi e novità

Skam Italia torna sulla piattaforma di Netflix con l’attesissima quarta stagione, che si focalizzerà su Sana, una ragazza musulmana

Scopriamo insieme tutte le novità riguardanti una delle serie tv italiane più amate dal pubblico degli adolescenti, Skam Italia, che farà ritorno su Netflix, a partire dal 15 maggio 2020, con la sua quarta stagione.

Skam Italia su Netflix

Skam Italia è una webserie prodotta in Italia a partire dal 2018 da Cross Productions e creata da Ludovico Bessegato per TIMvision. La serie era stata cancellata il 7 agosto del 2019, per poi venire rinnovata per una quarta stagione nell’autunno dello stesso anno.

Le prime tre stagioni sono attualmente disponibili sia su TIMvision che, a partire dal 1º gennaio del 2020, su Netflix. A partire dal 15 maggio 2020 verrà inserita, sempre sulla piattaforma streaming a pagamento, anche la quarta stagione della webserie.

La trama della webserie

Skam Italia è una serie teen che mostra le vite di un gruppo di adolescenti italiani. Si tratta del remake di una serie norvegese, diventata fenomeno sul web, e segue la quotidianità di alcuni liceali romani.

Nella webserie vengono mostrate le loro vite senza cliché né stereotipi di sorta e vengono affrontate tematiche importanti come l’incomunicabilità, i primi amori, l’orientamento sessuale, i disturbi mentali e le molestie.

La serie sviscera i temi in maniera autentica e realistica, utilizzando un linguaggio vicino a quello di molti adolescenti di oggi.

Il plot della quarta stagione

Il 15 maggio 2020, la quarta stagione di Skam Italia verrà inserita su Netflix.

La trama del nuovo percorso si concentrerà sul personaggio di Sana, una giovane ragazza musulmana, forte e determinata. Nel corso delle puntate verranno messe in luce tutte le fragilità della giovane e le verrà chiesto di affrontare nuove sfide e di immergersi in un nuovo amore.