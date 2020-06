Sirius nella bufera: il corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne, Nicola Vivarelli sarebbe fidanzato

Piovono ancora critiche su Sirius, pseudonimo di Nicola Vivarelli, il giovane cavaliere di Uomini e Donne, che si recente è sbarcato nello studio di Canale 5. Il ragazzo si è presentato nel dating show di Mediaset nelle scorse settimane, con l’intenzione di intraprendere una conoscenza con Gemma Galgani.

Tra i due vi sono ben 44 anni di differenza e ciò ha aperto il dibattito sia in studio che suoi social. La celebre dama ha infatti compiuto 70 anni lo scorso 19 gennaio, mentre Vivarelli, classe ’94, ne ha soltanto 26.

Sirius nella bufera

In queste settimane, in moltissimi hanno messo in discussione il presunto interesse di Sirius per Gemma. Adesso, in base ad alcune indiscrezioni, sarebbe arrivata la conferma che si tratti di una totale farsa.

Secondo le voci, Vivarelli avrebbe architettato un piano ben preciso e preso in giro Gemma Galgani, la redazione, l’intero programma di Uomini e Donne e il pubblico che lo segue.

Di recente, infatti, è giunta una segnalazione choc da parte di Biagio D’Anelli, popolare opinionista di Mediaset e personaggio molto attento ai gossip del momento.

La segnalazione su Vivarelli

Secondo il noto opinionista, Sirius sarebbe felicemente fidanzato. La cosa più assurda, però, è che Vivarelli sarebbe addirittura d’accordo con la mamma e con la sua stessa ragazza. Il fine di ciò, naturalmente, sarebbero la notorietà e l’iconico “business”.

La segnalazione giunge da una fonte autorevole, che è sempre ben informata sui personaggi famosi del piccolo schermo. La notizia sta facendo il giro del web e sono ormai tanto gli utenti che chiedono ulteriori dettagli.

Il pubblico di Uomini e Donne si aspetta che, questa settimana, Nicola venga messo alle strette da Maria De Filippi e magari smascherato nel corso del dating show di Canale 5.