Sirius e il rapporto dietro le quinte con Valentina: Nicola Vivarelli chiarisce il rapporto con Gemma

Sirius apre il suo cuore e si confessa su Gemma Galgani e su Uomini e Donne: “No, non la corteggerei mai…”

Sirius, alias Nicola Vivarelli di Uomini e Donne, il cavaliere che corteggia da varie settimane Gemma Galgani, ha aperto il suo cuore durante un’intervista a Uomini e Donne Magazine.

Il giovane ha rivelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la Galgani e si è sfogato nei riguardi di un’altra dama…

La confessione di Sirius

Nicola Vivarelli, senza riserve, ha spiegato a “Uomini e donne Magazine” da dove nasce l’interesse per la Galgani. La loro frequentazione sta continuando anche a riflettori spenti.

“Quando ho cominciato a scrivere a Gemma. l’ho fatto per ciò che mi ha sempre suscitato in trasmissione quando la guardavo da casa.”

Il giovane ha rivelato di non aver mai mentito sulla sua età e di aver iniziato a parlare con lei, consapevole che questo avrebbe suscitato non poche critiche.

“Ero e sono pronto ad affrontare le reazioni forti a cui sono sottoposto, mi è stato insegnato dalla famiglia ad avere coraggio in qualsiasi situazione.”

Sirius ritiene sia giusto che venga messo in discussione, riceva critiche o senta opinioni che vanno contro di lui. Non accetta, però, le offese.

Nicola Vivarelli ammette che il rapporto con Gemma sia giunto ormai a uno step successivo.

“Chiacchierare è ormai diventato spontaneo, tanto da riuscire a leggere nei suoi occhi ciò che si aspetta da me.”

Nonostante ciò, crede che parlare di “amore”, per il momento, sia prematuro.

Lo sfogo di Nicola Vivarelli

Non solo chiacchiere riguardanti Gemma. Nicola si è anche sfogato, parlando di un’altra dama di Uomini e Donne, Valentina Autiero.

Dalle sue parole, non trapela alcuna speranza per la donna, che in trasmissione aveva palesato la volontà di conoscerlo.