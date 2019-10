Siria, tensione ad alti livelli tra Erdogan e Conte: “E’ inaccettabile questa azione militare”

Grande tensione non solo in Siria ma anche per il colloqui telefonico tra il Premier Conte e il Presidente turco Erdogan. Che cosa è successo?

Fonti di Palazzo Chigi rivelano una grande tensione tra Conte e Erdogan durante la loro conversazione telefonica sulla situazione in Siria.

La telefonata tra Erdogan e Conte

Una telefonata di un’ora, come citano le fonti interne di Palazzo Chigi, dove non sono mancati momenti di comunicazione ma anche grande tensione in merito alla situazione di questi giorni.

Il Premier Conte ha ribadito in più riprese che questa azione militare sia inaccettabile e che andrebbe cessato tutto quanto. Il Premier chiede infatti di interrompere questa azione

“che ha effetti negativi sulla popolazione civile”

Tra oggi è domani è previsto il Consiglio dell’Unione Europea dove al centro di ogni discorso ci saranno proprio queste questioni, cercando di portare avanti una posizione salda ma comune contro Ankara e l’offensiva da parte dei curdi.

Blocco della vendita di armi alla Turchia

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha firmato il documento interno della Farnesina – così da allinearsi con gli altri Stati Membri – per bloccare la vendita di armi alla Turchia avviando anche l’istruttoria sui contratti.

Nello stesso momento la Russia ribadisce di essere molto in pensiero per la situazione nella parte nord est. Proprio il Presidente Putin ha mostrato la sua preoccupazione come evidenziato dal diplomatico Dimitri Peskov:

“per le possibili conseguenze umanitarie di questa operazione. la nostra posizione e ben nota e non è cambiata affatto”

Nei prossimi giorni, data da definire, è previsto un incontro tra Putin e Erdogan per chiarire tutta la situazione.