Siria, oltre 30 mila i bambini orfani: sono i figli dei terroristi ISIS

Allarmanti i numeri dei bambini orfani della Siria, frutto dello stupro di massa commesso dai terroristi ISIS ai danni delle donne

In questi ultimi anni, il terrorismo provocato dall’ISIS ha generato una serie di tragiche conseguenze, che hanno reso alcune zone della Siria, come Aleppo, segnate da circostanze a dir poco drammatiche.

L’ISIS e gli stupri di massa in Siria

Una di queste situazioni sconcertanti è quella che coinvolge i bambini orfani della Siria, che soltanto nella città di Aleppo sono almeno 8 mila.

Si tratta dei figli concepiti a seguito di stupri commessi dai terroristi dell’Isis sulle donne siriane. Lo stupro come arma di distruzione di massa, infatti, è stato ampiamente praticato in Siria nel corso di questi 9 anni di guerra.

Questi bambini, che secondo alcuni rappresentano il frutto del male perché figli dell’Isis, non sono mai stati registrati a nessuna anagrafe. In tutto il Paese, ce ne sarebbero addirittura 30 mila. Si tratta si cifre spaventose, che fanno riflettere e che spingono alla ricerca di una soluzione immediata.

Questi bambini siriani abbandonati e mai riconosciuti hanno un’età compresa tra i 3 e ai 9 anni, sono nati durante l’occupazione del Daesh e sono tutti pesantemente traumatizzati da quello che è accaduto nelle loro vite.

I traumi dei bambini orfani della Siria

Come citato da Il Messaggero, molti di questi bambini hanno assistito a stupri, altri a scene di morte, altri ancora allo scoppio di ordigni. Ci sono bambini che non hanno più le gambe, altri sordi, altri non parlano più.

Vi è ad esempio il caso di un bambino orfano di 7 anni vittima di una esplosione, che è oggi testimone oculare della morte di altre persone. Da quando è rimasto coinvolto in quella circostanza, il bambino è stato segnato da manie suicide, da autolesionismo e dal mutismo. Dopo diverse sessioni di psicoterapia e dopo alcuni mesi, sono arrivati i primi risultati.