Sindrome dell’albero di Natale, il disturbo che va ammalare tutti: ecco cos’è

Sai cos’è la Sindrome dell’albero di Natale? Se la risposta è ‘no’, allora continua a leggere questo articolo.

L’autunno è finito, il freddo è alle porte e colleghi di lavoro e colleghi pendolari stanno iniziando a tossire, starnutire e scoppiare intorno a noi – inevitabilmente stiamo per ammalarci.

A parte il solito raffreddore che ci affligge tutti i mesi di dicembre, c’è un’altra condizione di cui diffidare: la sindrome dell’albero di Natale – una malattia che potresti effettivamente prendere dal tuo abete festivo.

Cos’è la sindrome dell’albero di Natale?

Si tratta di una malattia stagionale che, come suggerisce il nome, causata dal tuo albero di Natale (e in alcuni casi anche dalle ghirlande natalizie).

La condizione allergica è causata dalla presenza di un albero di Natale in uno spazio interno inclinato, che porta con sé muffa che prospera e cresce in ambienti caldi (il tuo salotto / camera da letto), causando allergie respiratorie.

Il fatto che gli alberi di Natale rimangano nelle case per la maggior parte del mese aumenta non solo i sintomi, ma anche le possibilità di essere vittima della temuta sindrome stagionale.

Quali sono i sintomi della sindrome dell’albero di Natale?

Molti hanno confrontato i sintomi di questa sindrome con quelli della febbre.

I sintomi riguardano la tosse, respiro sibilante, dolori al petto, letargia, prurito al naso e lacrimazione. Apparentemente può anche influire sul sonno.

La sindrome dell’albero di Natale è pericolosa?

Anche se, nella maggior parte dei casi, la condizione ha solo effetti collaterali e sintomi minori, a quanto pare può peggiorare i problemi respiratori per gli asmatici e in alcuni casi estremi portare a polmonite che può essere pericolosa per la vita.

Quanto è comune?

Come suggerisce il nome, colpisce le persone solo una volta all’anno e un terzo della popolazione.

Come posso combattere la sindrome?

La condizione si verifica solo quando hai un albero vero, quindi un modo semplice per combattere il problema è optare per un albero di plastica.

Se tuttavia non puoi rinunciare a un abete festivo, ci sono alcuni trucchi per ridurre i sintomi: asciugare l’albero prima di erigerlo, alzare l’albero il più tardi possibile per evitare sintomi prolungati ed evitare il contatto ravvicinato con l’albero.