Simone Nolasco, chi è il ballerino professionista di Amici: fidanzato, carriera

L’omosessualità esiste in più di 450 specie di esseri viventi. L’omofobia solo in una. La chiamiamo FOBIA ma in realtà non è paura , é uno stato di ignoranza mentale, passato di moda e la soluzione sarebbe solo un pizzico di amore verso il prossimo. Se trovi il tempo per discriminare , spero ti basti anche per poter amare. Non ho mai amato S. Valentino , ma se è un’occasione per poter diffondere amore , forse potrebbe iniziare a piacermi. Happy V. day lovers @delorenziezequiel