Chi è Simone Luzzi? Il fonico di Maria De Filippi che fa impazzire tutti quanti per la sua bellezza. Come vive e chissà se è fidanzato?

Conosciuto anche come Simone “il fonico” è una presenza professionale fissa nei programmi di Maria De Filippi e Mediaset. Proviamo a conoscerlo meglio.

Chi è Simone Luzzi

Simone è uno dei tecnici del suono che padroneggia dietro le quinte di molti programmi Mediaset e non passa inosservato, in quanto molto bello e schivo.

Classe 1987, dopo essersi diplomato ha iniziato la sua carriera di fonico, provando a fare domanda all’azienda Mediaset poco più che maggiorenne. Il suo essere professionale e pignolo lo ha portato ad essere una colonna portante di tutti i programmi Mediaset come Uomini e Donne, Amici, Maurizio Costanzo Show, Italia’s Got Talent, C’è Posta per Te, Temptation Island, Tu si che Vales e molti altri ancora.

Nella puntata di Amici andata in onda il 6 aprile, Maria ha richiesto la sua presenza per essere microfonata e il boato del pubblico femminile non si è fatto attendere. Intonando una delle canzoni più celebri di Loredana Bertè – il suo lavoro è stato accompagnato da:

“sei bellissimo…”

Timido ed introverso, non ha alzato lo sguardo e ha continuato a microfonare Maria per poi dileguarsi nuovamente dietro le quinte.

Vita privata e fidanzata

Si è raccontato al magazine di Uomini e Donne dove ha confermato di non essere molto social, vista l’interesse mediatico che crea la sua persona. Non solo: ha sempre dichiarato di essere single e anche questa volta sembra che le cose non siano cambiate per lui.

Evidenzia inoltre che ringrazia il pubblico per la gentilezza e l’attenzione, ma non approfitterà mai di tutto questo essendo una persona seria e riservata.