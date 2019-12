Simona Ventura, abbraccia la piccola orfana di Nadia Toffa: la tenera foto fa il giro del web

Simona Ventura commuove il web: la conduttrice ripresa mentre tra le braccia stringe la tenera orfana di Nadia Toffa. La dolcissima Totò

Simona Ventura in queste ultime ore ha commosso il mondo del web.

Simona Ventura commuove il web

La bravissima conduttrice di Temptation Island,Simona Ventura, ha commosso il web in queste ultime ore. La conduttrice infatti sui social ha pubblicato un dolcissimo scatto insieme al cagnolino diventato famoso grazie alle continue foto postate dalla bravissima Nadia Toffa. Non tutti sanno che tra Nadia Toffa e Simona Venutura c’era un forte legame d’amicizia.

Le due conduttrici infatti si sentivano e vedevano spesso sopratutto nell’ultimo periodo. La Toffa però è volata via da questo mondo un po troppo presto, lasciano un vuoto incolmabile dentro i cuori di milioni dei suoi fans e familiari.

La Ventura: “Che emozione”

La conduttrice Simona Ventura in queste ultime ore si è fatta riprendere in un dolcissimo scatto in cui si è fatta immortalare insieme alla piccola Totò. Una cagnolina speciale Totò, infatti, era il cane fedele di Nadia Toffa che ha tenuto compagnia la bravissima Iena fino alla fine dei suoi giorni.

Insomma, la mancanza di Nadia continua a farsi sentire. La iena, in realtà non è mai venuta a mancare per i fan. Il suo spirito sarà sempre vivo.

“Ma che emozione stamattina poter tenere in braccio la tua Totò! Cara Nadia Toffa la tua presenza è ancora viva NELL’ANIMA di tutte le persone (e sono tante) che ti vogliono bene!”

Lo scatto è stato molto apprezzato dal mondo del web ed infatti in tantissimi hanno commentato lo scatto spontaneo e tenero di Simona Ventura insieme alla dolcissima Toto.L’incontro è avvenuto con Margherita, mamma di Nadia Toffa, dove si sono incontrate qualche giorno fa in tv e Simona Ventura ha avuto modo di coccolare edi riabbracciare la bella cagnolina di Nadia Toffa.