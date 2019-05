Simona Ventura irriconoscibile, la foto di tanti anni fa: come è cambiata

Simona Ventura e la riscoperta foto da giovane: avrà perso la sua verve e bellezza di un tempo? I fan dubitano. Lei è la super donna della tv

Questa stagione televisiva ha visto molte icone della televisione italiana e dello spettacolo ritornare nel vortice mediatico con nuovi programmi con loro al timone.

Lo stesso discorso vale anche per Simona Ventura, la quale dopo svariate assenze è tornata in Rai con un nuovo programma da lei condotto.

Questa volta Simona Ventura si è dovuta confrontare con un altra e più complessa tecnica di conduzione, defilandosi dietro le quinte della nuova edizione di The Voice of Italy, che sta ottenendo un ottimo successo sul piano degli ascolti e del grande seguito in special modo sui social e su Youtube dove gli spezzoni riguardanti le esibizioni dei cantanti presentati da Simona Ventura ai quattro giudici (Elettra Lamborghini, Morgan, Gigi D’Alessio e Gue Pequeno).

1 milione e 600.000 seguaci che la incoraggiano

La nuova conduzione in tv sulla Rai, dopo l’ultima esperienza in Mediaset con il programma “Selfie” e “Temptation Island”, ha dato una nuova vita anche sui social. Alla talentuosissima Simona Ventura, che sta spopolando anche sul suo account Instagram, oltre 1 milione e 600 mila seguaci la invadono ogni giorno di commenti positivi e apprezzamenti per quanto sta facendo sia nella sua vita privata che durante le puntate di The Voice of Italy.

Tornando a Simona Ventura però, su Internet sta spopolando una immagine che la vede ritratta in primo piano risalente però a svariati anni fa.

Simona Ventura: bellissima anche post-gioventù

Pare proprio che ci sia una bella differenza tra la foto in questione e le immagini che vedono ritratta Simona Ventura attualmente, sebbene non abbia ancora perduto la sua verve e la bellezza di un tempo, quella che da sempre l’ha differenziata dalle altre. Di sicuro i suoi fan più agguerriti noteranno però le differenze più evidenti.