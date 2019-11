Simona Ventura e Giovanni Terzi, chi è la coppia vip: vita privata e curiosità

Chi sono Simona Ventura e Giovanni Terzi, la nota conduttrice televisiva e il giornalista uniti dal 2018 e prossimi alle nozze

Scopriamo tutti i segreti della coppia formata da Simona Ventura e da Giovanni Terzi, la coppia di personaggi noti dello spettacolo italiano insieme dal 2018.

Chi è Simona Ventura

Simona Ventura nasce a Bentivoglio, il 1º aprile del 1965. Esordisce ufficialmente nella tv italiana nel 1988 nel quiz di Rai 1 Domani sposi. Successivamente lavora come praticante giornalista sportiva in alcuni programmi di TMC, dopo di che, a metà degli anni novanta, passa a Mediaset, divenendo uno dei volti di Italia 1 e di Canale 5.

Dal 2001 al 2011 conduce per dieci stagioni Quelli che il calcio su Rai 2, il Festival di Sanremo 2004, e L’Isola dei famosi per otto edizioni. Nell’estate 2011 passa a Sky Italia e nel 2016 a Mediaset, come concorrente de L’isola dei famosi, come conduttrice di Selfie – Le cose cambiano e di Temptation Island VIP.

Nel 2019, dopo anni di assenza, torna in Rai, chiamata del direttore di Rai 2 Carlo Freccero: l’obiettivo è quello di ritornare a essere il volto di punta della seconda rete del servizio pubblico di Rai.

Dal 23 aprile 2019 presenta su Rai 2 la sesta edizione del talent-show The Voice of Italy e commentare gli intermezzi delle Teche Rai. Dal 15 settembre, conduce La domenica Ventura, in onda nella fascia del mezzogiorno domenicale.

Chi è Giovanni Terzi

Giovanni Terzi è un giornalista, scrittore e architetto italiano, nato a Milano nel 1964 dal celebre giornalista Antonio Giovanni Battista Terzi e vicedirettore del Corriere della Sera.

Per via del lavoro del padre, Giovanni cresce in ambienti intellettuali, sempre circondato da importanti giornalisti: questo ambiente lo sprona a seguire la strada del padre e a dedicarsi come lui alla carriera giornalistica.

Negli anni ’90 inizia a collaborare con l’Indipendente per poi scrivere per la rivista di Architettura l’Arca fino al 1999. Negli anni 2000 scrive per il giornale Libero e si avvicina alla politiche, dopo di che approda a IlGiornale.

Per cinque anni è assessore al Commercio, moda, design ed eventi del Comune di Milano con il Sindaco Letizia Moratti con la quale svolge l’incarico di “sindaco d’estate ” dal 2006 al 2011.

Terzi scrive quattro libri: Innocente in carcerazione preventiva (2006), Vorrei Assomigliare a mio padre (2011), Shukran: ti salverò (2016) ed Eroi quotidiani. Storie eccezionali di gente comune (2018).

Terzi è anche un conduttore televisivo e radiofonico: con Radio 105, dal 2010 al 2014, ha conduce i programmi Terzincomodo e 105retweet. Per quanto riguarda il mondo televisivo, invece, nel 2015 ha condotto su La3 TV sedici puntate di Insomnia.

L’anno successivo, su Rai 1 ha curato la rubrica domenicale di Unomattina “Ricomincio da me“, dove ha raccontato di storie di persone che hanno trasformato in positivo un evento negativo della loro vita.

Vita privata e curiosità

Giovanni Terzi ha due figli, Lodovico e Giulio Antonio, avuti dall’ex moglie. Dopo il divorzio, Terzi ha una relazione di cinque anni, dal 2006 al 2011, con la scrittrice Dalila Di Lazzaro.

Da dicembre del 2018, il giornalista e Simona Ventura hanno iniziato a frequentarsi. I due si conoscevano già da molti anni, ma hanno deciso di approfondire la conoscenza solo dopo la fine della storia tra la Ventura e Gerò.

Prima di Gerò, Simona Ventura è stata legata al calciatore Stefano Bettarini in un matrimonio durato dal 1998 al 2008. Dall’unione sono nati Niccolò e Giacomo. La Ventura ha anche adottato una bambina, la piccola Caterina.

Nel 2020, Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposeranno con una cerimonia alla quale Stefano Bettarini farà da testimone di nozze.