Simona Ventura in bikini a 55 anni: il fisico statuario fa il pieno di likes

La nota conduttrice tv posta un suo scatto in costume su Instagram che attira l’attenzione dei fan per la sua incredibile forma smagliante

Simona Ventura cattura i fan con uno scatto dal quale trapela tutta la sua bellezza, scopriamo di più!

La foto clamorosa di Simona Ventura

Simona Ventura è considerata da sempre una delle conduttrici più belle e grintose d’Italia. La sua solarità e la sua energia le hanno consentito di entrare per anni nelle case degli italiani!

Nell’ultimo periodo, nonostante non si veda spesso in tv, è molto presente sui social, in particolare su Instagram. Lì, seguita da 1 milione e 700 mila followers, ha postato varie foto nelle quali appare in forma smagliante.

La donna, grande appassionata di moda e stile, ama indossare differenti outfit e sfoggiarli sui social, per mostrarli ai suoi fan.

In uno degli ultimi scatti, Super Simo si è mostrata più bella che mai e ha aggiunto una didascalia che tira le somme della sua estate.

“Questa è la copertina di quello che è stata questa #estate2020 per me: un’estate all’insegna di nuovi progetti e di grandi speranze, a volte pensierosa ma anche scanzonata… #staytuned.”

Nuovi progetti in vista per Super Simo!

Dalle parole della Ventura trapela tutto il suo stato d’animo. Trapelano anche le vive speranze nutrite nei confronti dei nuovi progetti che potrebbero farla rivedere in tv.

La donna ha infatti ammesso di aver lavorato a diversi progetti e ovviamente la curiosità su quali possano essere si fa decisamente sentire!

Il pubblico naturalmente spera di vederla molto presto in tv, alla conduzione di qualche programma magari in prima serata.