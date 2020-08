Simona Izzo, brutto incidente: ‘Non riesco a fare più le scale’

Simona Izzo dopo il suo incidente aggiorna in continuazione i suoi fan. Racconta i suoi progressi e le condizioni di salute dopo essere caduta in acqua sull’isola di Capri. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si sta riprendendo velocemente, continuando a postare foto e video su Instagram.

Simona nella caduta ha picchiato la schiena, perdendo un pareo e spaventandosi molto. Ha anche sdrammatizzato sull’accaduto dicendo

Si è fatta riprendere su un montascale nella propria abitazione, per aiutarla nei movimenti:

“Ad un mese dall’incidente in barca riesco a camminare ma non ancora a fare le scale…tra un mese farò i gradini a 2 a 2….mi manca troppo la libertà di correre su e rifugiarmi nella mia stanza a pensare come quando avevo 14 anni”

La Izzo è una doppiatrice e regista e sembra in ottima forma, anche alcuni movimenti sono limitati a causa della caduta.

A raccontare com’è andato l’incidente è Simona stessa. Ha affidato il suo racconto ai social, dicendo che mentre era in compagnia del marito Ricki Tognazzi è caduta dal tender su cui era. Il marito non è riuscito ad aiutarla nel momento della caduta.

Simona ha dato la colpa all’inesperienza dei marinaia che ha anche detto

“la cosa che mi turba è che nessuno si sia è buttato in acqua perché io sono andata sotto come corpo morto cade e la crew è rimasta lì, impietrita. Sentivo diceva: “La Izzo, la Izzo è in acqua”, ma poi…C***o buttatevi! Non mi hanno lanciato neanche un salvagente”.