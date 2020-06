L’intervista a Silvio Berlusconi a l’Eurispes ha definito alcuni concetti fondamentali per Forza Italia e per la ripartenza del Paese.

Secondo il leader di Forza Italia questo è il momento giusto per una nuova fase costituente al fine che il Paese riparta il prima possibile e con delle riforme:

Per fare questo, afferma, è necessaria la collaborazione di tutti quanti tra famiglie, imprese, università, banche e politica con maggioranza e opposizione:

“dal momento in cui in Italia arriveranno dei fondi europei necessari per la ricostruzione, l’occasione giusta per questa fase potrebbe essere quella della scrittura del piano nazionale delle riforme”