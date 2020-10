Silvia Toffanin, il padre gela il marito Pier Silvio Berlusconi: il retroscena privato

Il retroscena sull’incontro tra Pier Silvio Berlusconi e il padre della conduttrice: la presentazione tra i due non è stata certamente delle migliori.

Non ama spiattellare la sua vita privata in pubblico ma, in una recente intervista, Silvia Toffanin ha rivelato un retroscena inedito sull’incontro tra il figlio dell’ex premier e suo padre.

La nota conduttrice parla a cuore aperto del periodo in cui ha conosciuto Pier Silvio Berlusconi e la buffa reazione del papà.

Silvia Toffanin, storia d’amore con Pier Silvio Berlusconi

In una recente intervista, Silvia Toffanin ha parlato a cuore aperto della sua lunga carriera sul piccolo schermo e della sua vita sentimentale. La conduttrice ha affermato che all’età di 14 anni, con i soldi dei primi lavori, riusciva a comprarsi i vestiti che desiderava. Sono passati molti anni da quando ha lasciato la sua casa e sulla parete della sua camera è ancora affisso il poster di Claudia Schiffer e sul suo letto ci sono i pupazzi con i quali era solita giocare da bambina.

Inoltre, il volto di Verissimo fa luce anche sulla sua vita sentimentale. A tal proposito, ha affermato che da ragazza non ha avuto ‘primi amori’ perché il padre era davvero geloso. E quando le concedeva di andare in discoteca, c’era sempre ad aspettarla fuori dal locale.

La presentatrice continua raccontando il buffo incontro tra papà e il Vice-Presidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Il retroscena sull’incontro con il vice-Presidente Mediaset

Probabilmente nel tentativo di rompere il ghiaccio, il padre di Silvia Toffanin si è presentato a Silvio Berlusconi con queste parole:

“Piacere, io sono dell’Inter”

I due si sono conosciuti durante una partita di beneficenza, a San Siro. La presentazione tra i due non è stata certamente delle migliori, conclude la presentatrice ridendo.