Luigi Berlusconi si sposa in un matrimonio blindato: 2 grandissimi assenti

Un matrimonio lontano dai riflettori ma anche dai parenti più prossimi quello di Luigi Berlusconi. Assenti anche Silvia Toffanin e Pier Silvio.

Silvia Toffanin e il marito Pier Silvio Berlusconi non si sono presentati al matrimonio del fratello di lui, Luigi che si è sposato con Federica Fumagalli. Come mai c’è stata questa importante omissione alle nozze?

Luigi Berlusconi è convolato a nozze con Federica Fumagalli. Il terzo figlio di Silvio Berlusconi – ex presidente del consiglio – ha coronato il suo sogno d’amore.

Chi, però, era presente al matrimonio, però, ha notato l’assenza di due importanti figure della famiglia: Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin.

Come mai il figlio dell’ex Cavaliere e la conduttrice di Verissimo non hanno presenziato al lieto evento?

Silvio Berlusconi assente al matrimonio di Luigi: ecco perché

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono sposati. Il terzogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario si è finalmente unito in matrimonio con la sua storica fidanzata.

I due, però, hanno dovuto rimandare per ben due volte le nozze, a causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19.

Tutto bene quel che finisce bene: i due sono riusciti, dopo tanto attendere, a pronunciare il fatidico sì, dopo 9 anni di fidanzamento.

Silvio Berlusconi, però, non ha preso parte alla cerimonia nella chiesa di Sant’Ambrogio per via precauzionale, anche se il suo tampone è risultato positivo per due volte.

La cerimonia ha visto la partecipazione di soli 25 invitati, mentre in 50 hanno potuto presenziare al banchetto, che si è tenuto a Macherio, nella villa di Marina Berlusconi, dove – appunto – l’ex premier sta trascorrendo la convalescenza e dove ha potuto dare gli auguri ai due neo sposi.

Luigi Berlusconi, assenti al matrimonio il fratello e la cognata

Alle nozze del terzogenito dell’ex premier, non hanno presenziato nemmeno Pier Silvio Berlusconi e la moglie, Silvia Toffanin.

Tra loro e i neo sposi non ci sono rapporti tesi, anzi vanno molto d’accordo. Il motivo per cui non sono riusciti a prender parte all’evento è il fatto che i coniugi abitano a Portofino, in Liguria.

Con molta probabilità i quattro si incontreranno, nei prossimi giorni, a Milano, così Pier Silvio e la moglie Silvia potranno dare gli auguri ai novelli sposini.