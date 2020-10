Silvia Toffanin, il lieto annuncio a Verissimo: ‘Di nuovo incinta’

Lacrime in studio a Verissimo: Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le emozioni alla notizia della gravidanza.

Verissimo, sempre più spesso, è uno dei programmi più utilizzati per fare annunci shock e non solo: negli studi di Mediaset, infatti, si fanno rivelazioni anche molto emozionanti.

Proprio una nota nuotatrice ha rivelato di aver rinunciato alla carriera agonistica, per dedicarsi alla famiglia, anche in vista della sua nuova gravidanza. Una notizia che ha emozionato la Toffanin. Di chi parliamo?

Silvia Toffanin, lacrime in studio: l’annuncio ufficiale della gravidanza

A Verissimo, Silvia Toffanin ha invitato Tania Cagnotto. La ormai ex tuffatrice – qualche tempo fa – ha rivelato di voler abbandonare il mondo dello sport per dedicarsi interamente alla sua famiglia.

Un annuncio importante, che ne segue un altro, altrettanto importante nonché gioioso: l’arrivo del secondo figlio della tuffatrice italiana.

Si tratta – di nuovo – di una femminuccia che sarà la secondogenita della nuotatrice che ha avuto già Maya Parolin, avuta da Stefano.

E ora i due si preparano per diventare nuovamente genitori di una bellissima bambina.

Silvia Toffanin, emozioni e lacrime con Tania Cagnotto

Quando l’ex nuotatrice ha annunciato la sua seconda gravidanza, in studio è sceso un alone intriso di emozione e contentezza. L’ex nuotatrice, infatti, non ha saputo trattenere la gioia e, sul suo viso, è scesa qualche lacrima di commozione.

L’ha seguita a ruota anche la stessa conduttrice, Silvia Toffanin, che ha condiviso con la sua ospite le sue stesse emozioni.

Ecco quanto ha dichiarato l’ex nuotatrice: “Sarà una femmina e nascerà a Febbraio” ha dichiarato la sportiva alla moglie di Pier Silvio Berlusconi.

Un vero scoop – portato a casa dalla bella conduttrice Mediaset – che conferma non solo la sua bravura nel far parlare i suoi ospiti, ma anche l’impegno e la passione che infonde nel suo lavoro.