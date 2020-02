Chi è Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo, impegnata con Pier Silvio Berlusconi e madre di due bambini di 10 e 5 anni

Scopriamo tutti i segreti di Silvia Toffanin, dagli esordi nel mondo dello spettacolo fino alla vita privata.

Chi è Silvia Toffanin

Nasce a Bassano del Grappa il 26 ottobre del 1979, sotto il segno zodiacale dello scorpione.

Inizia a interessarsi al mondo dello spettacolo, tanto che nel 1997 partecipa alle finali del concorso di “Miss Italia“ in onda su Rai 1. Successivamente avverrà il suo esordio in tv, nel 2000 come letterina del quiz di Canale 5 “Passaparola“, condotto da Gerry Scotti.

Dopo l’esperienza di Passaparola prende parte al programma “Mosquito” su Italia 1, mentre nel 2002 debutta come conduttrice del programma “Nonsolomoda” di Canale 5.

Nel 2003 partecipa al talent show di Italia 1 “Popstars” come inviata, mentre nel 2004 diventa giornalista professionista.

Nel 2007 ottiene la laurea in lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e nel frattempo conduce il celebre programma di cronaca rosa “Verissimo”, tutti i sabati pomeriggio su canale 5.

I figli della Toffanin

La Toffanin è impegnata sentimentalmente con Pier Silvio Berlusconi dal 2002. Il 10 giugno 2010 nasce il loro primo figlio Lorenzo Mattia, mentre il 10 settembre 2015 la loro prima figlia Sofia Valentina.

I bambini, di 10 e 5 anni, sono molto legati a mamma Silvia e frequentano quotidianamente la scuola. Sono stati spesso paparazzati con i genitori in vacanza, intenti a giocare e a godersi il tempo libero tra di loro e con altri bambini.

I nipoti di Silvio Berlusconi crescono a vista d’occhio e chissà se un giorno entreranno a far parte del mondo dello spettacolo seguendo le orme di mamma Silvia.

I due bambini, inoltre, hanno una sorella molto più grande di loro, figlia del padre Pier Silvio, che l’ha avuta quando era molto giovane.

Non tutti lo sanno, infatti, ma Pier Silvio è padre anche di un’altra figlia, Lucrezia Vittoria Berlusconi, che ha 30 anni e che è nata nel 1990 da una precedente relazione tra l’imprenditore e la modella Emanuela Mussida.