Sigarette elettroniche dannose per i polmoni: una sostanza tossica potrebbe comprometterli

Lo svapo può creare tossine pericolose che riducono temporaneamente il flusso sanguigno e danneggiano i vasi sanguigni, secondo un nuovo studio

Questi effetti sono stati osservati quando le persone usavano sigarette elettroniche che non contenevano nicotina.

Sigarette elettroniche: tossina dannosa per i polmoni

Mentre i pericoli del fumo di sigarette sono ben stabiliti, gli effetti sulla salute del fumo delle sigarette elettroniche non sono chiari.

Di recente, i Centers for Disease Control and Prevention hanno annunciato un’indagine su una serie di misteriose malattie legate allo svapo che hanno portato all’ospedale quasi 100 persone.

Ma sapendo che gli effetti dello svapo possono diffondersi oltre i polmoni.

I ricercatori hanno voluto indagare gli effetti delle sigarette elettroniche sui vasi sanguigni del corpo e sulla circolazione sanguigna.

La ricerca

Per fare questo, hanno reclutato 31 adulti sani che non fumavano.

I ricercatori hanno legato un bracciale stretto intorno a una coscia di ciascun partecipante.

Hanno tenuto questo bracciale per un paio di minuti, limitando il flusso sanguigno attraverso una vena e un’arteria della gamba, nota come l’arteria femorale e la vena.

Quindi, i ricercatori hanno tolto il bracciale e utilizzato la risonanza magnetica (MRI) per misurare il flusso sanguigno dei partecipanti.

In genere, quando il sangue viene limitato in questo modo, ci sarà una richiesta di aumento del flusso sanguigno quando il bracciale è rimosso, perché il tessuto è affamato di ossigeno e sostanze nutritive.

Questo è ciò che sostiene l’autore senior Felix Wehrli, professore di scienza radiologica e biofisica presso Università della Pennsylvania Perelman School of Medicine.

In effetti, i ricercatori hanno visto che quando si rimuove la cuffia, il sangue dei partecipanti scorreva molto più velocemente.

Pertanto, raggiungeva una velocità di picco, prima di tornare ai livelli normali dopo circa un minuto.

Successivamente, i partecipanti hanno preso 16 boccate di una sigaretta elettronica che non conteneva nicotina e, ancora una volta, avevano un polsino legato alle gambe e i loro vasi sanguigni sono stati sottoposti a imaging.

Fase post-svapo

Dopo lo svapo, i vasi sanguigni dei partecipanti non si sono dilatati o allargati, tanto quanto prima per far passare il sangue.

Infatti, dopo che un partecipante ha fumato, le navi si sono dilatate, in media, del 34% in meno rispetto a prima di svapare.

Inoltre, l’accelerazione del sangue è stata più lenta del 25,8%, il picco del flusso sanguigno – il flusso sanguigno massimo attraverso i vasi – è stato ridotto del 17,5% e i livelli di ossigeno nei vasi sono diminuiti del 20%.

I risultati

I risultati suggeriscono che lo svapo, anche solo una volta, porta a cambiamenti temporanei che compromettono la funzione dei vasi sanguigni, hanno detto gli autori.

“Questa normale risposta [della circolazione sanguigna] è attenuata dall’esposizione alla sigaretta elettronica” e la ragione è probabilmente dovuta agli ingredienti presenti nelle sigarette elettroniche, ha detto Wehrli a Live Science.

Le sostanze tossiche delle sigarette elettroniche

Le sigarette elettroniche sono disponibili in un’ampia varietà di marchi e aromi e quindi possono avere un elenco enorme di ingredienti.

Ma gli ingredienti di base, glicole propilenico e glicerolo, sono praticamente gli stessi, ha aggiunto.

Quando il glicole propilenico e il glicerolo vengono riscaldati a temperature elevate, formano altre sostanze che sono note per essere tossiche, ha detto.

In un precedente documento, lo stesso team ha dimostrato che il fumo di sigarette elettroniche ha effettivamente causato una “risposta immunitaria tossica” nell’endotelio o rivestimento dei vasi sanguigni.

Tuttavia, questi studi hanno esaminato solo gli effetti a breve termine dello svapo e i vasi sanguigni dei partecipanti sono tornati alla normalità entro un’ora o giù di lì, ha detto Wehrli.

Quindi “l’effetto che vediamo è transitorio”, ha detto.