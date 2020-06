Sesto Calende, si tuffa nel Ticino: 22enne disperso in acqua

Un ragazzo di 22 anni si è tuffato nel Ticino ed ora è disperso. E’ accaduto a Sesto Calende in provincia di Varese.

Il ragazzo disperso nel Ticino si è tuffato insieme ad alcuni amici che non lo hanno visto riemergere.

La dinamica dell’incidente

Il ragazzo attualmente disperso nel Ticino si era tuffato, nel pomeriggio di oggi, insieme ad alcuni amici ma poi non è riaffiorato. E’ accaduto in provincia di Varese, a Sesto Calende, dove sono in corso le ricerche.

Erano le 16:20 circa quando sono arrivati sul posto i paramedici del 118 ma anche i Vigili del Fuoco del comparto sommozzatori. A chiamare i soccorsi sono stati gli amici del ragazzo ventiduenne. Il gruppo di ragazzi, infatti, aveva deciso di tuffarsi nelle acque del fiume per sfuggire al caldo torrido. Tutti sono riemersi tranne lui. Sulle prime, lo hanno cercato da soli, poi hanno chiamato gli esperti. Anche altri due ragazzi di 16 e 19 anni, sono stati portati in ospedale.

Sono in corso le ricerche

Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco del distaccamento di Somma Lombardo (Varese) ma anche gli specialisti del soccorso acquatico, il nucleo sommozzatori e il Drago 82 del reparto volo Lombardia. Indagano anche i carabinieri di Gallarate.

Si tratta del secondo intervento di questo tipo in meno di una giornata nella regione. Nella giornata di ieri, infatti, un altro ragazzo di 22 anni si era tuffato dal pedalò a Desenzano (lago di Garda) per poi non riemergere. Il cadavere del giovane è stato poi ritrovato sul fondale, a 4 metri. sotto le acque.