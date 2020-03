Netflix, le 14 imperdibili serie Tv da guardare durante il lockdown per il coronavirus

Quali serie tv Netflix vedere durante il lockdown causato dal Coronavirus, che ci obbliga a rimanere a casa

La pandemia da Coronavirus in atto obbliga l’Italia ad adottare misure straordinarie che prevedono anche la costrizione di rimanere a casa e di uscire solo in casi eccezionali. Nonostante tale misura possa risultare una scocciatura per qualcuno, può rivelarsi anche un’occasione per recuperare serie tv Netflix mai viste prima, scopriamo insieme quali!

Quali sono le serie tv da non perdere?

Unbelievable

Narra di Marie, un’adolescente accusata di mentire su uno stupro subito. Nel frattempo, due detective donne, appartenenti a due diversi distretti di polizia, scoprono vi siano importanti analogie tra i loro casi. Dopo varie peripezie, troveranno il colpevole.

The Good Place

Dopo la sua morte, la cinica Eleanor finisce in un paradiso spassoso e irriverente a causa di un errore burocratico. Dovrà raccontare la verità o fingere di essere buona per evitare di andare all’inferno?

Altered Carbon

Ambientata in un futuro distopico, nel 2384, la coscienza degli uomini è digitalizzata e sigillata in corpi-custodia di altri uomini che aspettano solo di essere svegliati.

I Am Not Okay with This

Sydney è una noiosa adolescente, che scopre di possedere dei misteriosi super poteri che si manifestano quando le sue emozioni crescono di intensità.

The End of the F***ing World

La storia segue le vicende di James e Alyssa, due giovani entrambi in fuga da una società della quale non condividono i valori. In serio contrasto tra loro, i due finiranno però per innamorarsi.

You

La storia è quella di Joe, libraio di New York con tendenze ossessive. Si innamora di una giovane donna, Guinevere Beck, per la quale inizia a sviluppare una vera e propria mania.

Dark

Serie tv che ruota intorno al concetto di spazio-tempo, inizia con la scomparsa di due bambini in una città tedesca e con le conseguenti ricerche, che porteranno alla luce oscuri segreti. Verrà rivelato cosa lega le quattro famiglie protagoniste, intorno alle quali ruotano le vicende.

Glow

Ruth è un’aspirante attrice che riceve l’invito a partecipare a un nuovo programma di wrestling. La donna si ritrova a dover lottare con un gruppo di altre donne come lei dalla personalità eccentrica.

Le terrificanti avventure di Sabrina

Sabrina Spellman, una normale quindicenne con una vita abitudinaria, nasconde un’altra parte di sé: per metà umana e per metà strega, si ritroverà a scegliere tra la libertà e il potere.

Elite

La serie segue la vita di tre giovani di umili origini: Samuel, Nadia e Christian. I tre hanno ottenuto una borsa di studio per frequentare un prestigioso istituto di Madrid. Al loro arrivo, gli studenti privilegiati della scuola non renderanno semplice la loro permanenza.

Russian Doll

Una donna si ritrova all’interno di un misterioso anello temporale, il quale la tiene intrappolata in un loop. La protagonista viene riportata ripetutamente alla festa del suo 36º compleanno.

The Haunting

La serie ha come protagonista un gruppo di fratelli, che, dopo aver trascorso un’estate in una casa infestata, si ritrova oggi, da adulto, ad affrontare i fantasmi del passato.

Dion

Protagonista della serie è una donna di nome Nicole Reese, che alleva suo figlio Dion dopo la morte del marito. Durante la crescita, Dion inizia a manifestare diversi poteri magici, simili a quelli dei supereroi. La madre dovrà proteggere il figlio e suoi potesi con l’aiuto dei suoi amici.

When They See Us

La serie documenta il caso della jogger di Central Park, che nel 1989 fu aggredita durante l’allenamento all’interno del noto parco di New York. Dopo l’accaduto, cinque giovani vengono condannati per il reato, nonostante manchino le prove della loro colpevolezza.