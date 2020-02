Serie A, quali sono le partite rinviate: la decisione sulla finale di Coppa Italia

La Serie A colpita dal coronavirus e la decisione finale arriva in queste ore: ecco le partite rinviate e a porte chiuse. Quando si gioca la finale di Coppa Italia?

Le nuove disposizioni sulle partite di Serie A

Ci sono state non poche discussioni e cambi di idea in merito alle partite che devono essere giocate durante questo week end. Se dapprima – come racconta anche Sport Mediaset – si era deciso in un gioco a porte chiuse, ora sembra che si faccia un piccolo passo indietro rinviando metà delle partite di domani.

Facendo un rapido punto della situazione:

Juventus – Inter

Milan – Genoa

Parma – Spal

Sassuolo – Brescia

Udinese – Fiorentina

Il recupero per queste partite è previsto per il 13 maggio 2020. Una decisione presa per salvaguardare la salute della popolazione italiana, dei calciatori e di tutto lo staff presente.

Nonostante un calendario molto ricco, la Lega di A ha deciso di non rischiare. Il Governatore del Friuli stesso aveva avanzato la domanda per un rinvio della partita Udinese Fiorentina con una nota ufficiale.

Nel comunicato ufficiale viene riportata la data del recupero delle cinque partite – dato che potrebbe aggiornarsi nelle prossime ore – e anche quella della finale di Coppa Italia che verrà giocata in data 20 maggio 2020.

Come farsi rimborsare il biglietto?

In merito al posticipo delle partite come sopra definito è necessario valutare il regolamento imposto da ogni da ogni società calcistica. In linea generale si potrà accedere alla partita con il medesimo biglietto acquistato per quella gara specifica, rimandata a causa dell’emergenza coronavirus.