Chi è Sergio Friscia, il comico al fianco di Ficarra a Striscia La Notizia

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Sergio Friscia, l’attore comico che ha sostituito Picone nella conduzione di Striscia La Notizia.

Approfondiamo insieme la figura di Sergio Friscia, che intrattiene tutte le sere il pubblico di Canale 5 in compagnia di Salvo Ficarra.

Chi è Sergio Friscia

Nasce a Palermo, il 27 aprile del 1971, sotto il segno zodiacale del Toro.

Attore, showman e conduttore televisivo, partecipa a programmi come NaTale e quale show, Festival di Castrocaro, 60 Zecchini e L’anno che verrà.

Al cinema lo troviamo in film come Compromessi sposi, Tuttapposto, Il delitto Mattarella e Free – Liberi. Prende parte anche a fiction come La narcotici, La donna della domenica, Sfida al cielo – La narcotici 2 e Questo è il mio paese.

Dopo aver vestito per anni i panni di Beppe Grillo nel tg satirico Striscia la notizia, attualmente lo conduce in compagnia di Salvo Ficarra, in sostituzione di Valentino Picone, affetto da Covid-19.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata di Sergio Friscia, vista l’estrema riservatezza dell’uomo, che tiene molto alla propria privacy.

Ciò che pare evidente è che l’attore non abbia figli. Per il resto non è chiaro se abbia o meno una relazione sentimentale in corso.

Molto attivo sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito di quasi 100 mila followers. Tra i vari scatti che posta, post divertenti, fotomontaggi e qualche foto relativa alla sua vita professionale.