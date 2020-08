Serena Rutelli ricorre alla chirurgia estetica dopo il Grande Fratello – FOTO

La figlia di Francesco Rutelli e di Barbara Palombelli al centro di una polemica social, per alcune foto in cui si mostra totalmente diversa

Non tutti vi ricorderete di Serena Rutelli, una delle concorrenti più chiacchierate della storia del Grande Fratello.

La giovane ha partecipato allo show sotto la conduzione di Barbara D’Urso, in quando figlia adottiva dei noti Francesco Rutelli e Barbara Palombelli.

Dopo il reality show, si è parlato di lei anche per la relazione con Alessandro Prince Zorresi, mentre adesso ritorna al centro dell’attenzione mediatica per una polemica social. Vediamo insieme qual è la foto che ha scatenato tutto!

La foto incriminata di Serena Rutelli

Serena Rutelli ha di recente pubblicato una foto su Instagram, nella quale si mostra con il labbro superiore più carnoso rispetto al passato.

Lo scatto in questo ha spinto alcuni follower a ipotizzare che la donna si sia rifatta, cedendo alle tentazioni della chirurgia estetica.

In un periodo storico in cui si parla molto di body positivity, di accettazione di sé e in cui molte influencer si mostrano senza filtri, l’immagine di Serena è apparsa fuori luogo.

Il botta e risposta sotto la foto choc

Da parte della donna non è arrivata alcuna smentita perché evidentemente si è davvero rifatta. Anzi, una frase in risposta a un commento che suona molto come una confessione:

“Non è nulla di eccessivo.”

Gli hater si sono accaniti ferocemente nei confronti della donna e l’hanno svilita a suon di commenti a dir poco negativi.

C’è chi le urla di essersi “rovinata”, chi definisce le sue labbra a canotto “orribili”. C’è anche chi rimane davvero deluso dalla scelta della donna e la invita a ritornare in sé.